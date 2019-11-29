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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hamilton'ın 2021 için boşta olmasından mutlu

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Ferrari, Hamilton'ın 2021 için boşta olmasından mutlu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Kas 2019 20:16

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Lewis Hamilton'ın 2021 sezonunda boşta olmasının kendileri için mutlu edici bir konu olduğunu söyledi.

6 kez Formula 1 şampiyonu olan Hamilton'ın mevcut anlaşması 2020 sonunda bitiyor. Hamilton henüz anlaşma görüşmelerine başlamasa da, İngiliz pilotun Mercedes'te devam etmesi bekleniyor.

Hamilton gibi Ferrari'den Sebastian Vettel ve Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas'ın da anlaşmaları gelecek sene sonunda bitiyor.

Hamilton'ın boşta olması halinde kendisiyle anlaşmak isteyip istemeyeceği sorulduğunda Binotto, "Lewis şu anda sıra dışı, harika bir pilot."

"2021'de onun boşta olduğunu bilmek, bizi mutlu eder ancak dürüst olmak gerekirse bir karar vermek için erken. Şu anda sahip olduğumuz pilotlardan dolayı mutluyuz."

"Gelecek senenin bir noktasında görüşmelere başlayacağız ve ne yapacağımıza karar vereceğiz." dedi.

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Hamilton, 2013'te Mercedes'e katılmasının ardından son 6 sezonda 5 şampiyonluk kazanarak tarihin en başarılı 2. pilotu olmayı başardı.

Aynı dönemde Ferrari ise bir başarı elde edemedi ve bu sene Ferrari pilotları arasında gergin anlar yaşandı.

Hamilton'ın adı daha önce de Ferrari ile anılmıştı ancak ayrılık pek mümkün görülmüyordu. Buna karşı Hamilton, geleceği hakkında karar vermeden önce takım patronu Toto Wolff'ün ne yapacağını görmek istediğini dile getirmişti. Wolff'un adı F1 yönetimi için anılıyor.

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Bu sözler için Wolff, "Lewis ve ben son 7 senede birlikte yakınlaştık. 2013'te onunla aynı dönemde Mercedes'e geldik ve karşılıklı çok fazla güven ortamı oluştu."

"Aynı zamanda ikimiz, herkesin kendi alanında rekabetçi olduğu geniş bir organizasyonun birer parçasıyız."

"Onun bunu söylemesi hoş bir şey. Ben de onun ne yapacağını ve gelecekte kalıp kalmayacağını öğrenmek istiyorum."

"Geleceğe yönelik görüşmeler yapıyoruz ve ikimiz arasındaki bu görüşmeler, takım içerisinde önemli role sahip diğerleri gibi önemli."

"Karar verilmesi gereken çok şey var ve kışın bunlara bakacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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