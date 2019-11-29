Russell, hastalığına rağmen yarışmaya hazır hissediyor

Perşembe akşamı Russell’ın sağlıklı hissetmediği açıklanmış ve Grove merkezli takım, genç sürücünün yerine yarışabilecek alternatif aramaya başlamıştı.

Mercedes’in yedek sürücüsü Esteban Ocon araca geçmiş ancak uzun bacakları sebebiyle araçta rahat hissetmemişti.

Takım bunun üzerine 2018’deki sürücüsü ve mevcut Renault/McLaren yedek sürücüsü Sergey Sirotkin’i araca oturttu ve Rus sürücü rahat şekilde araca sığdı.

Ancak Russell ilk antrenman seansında piste çıkabilecek kadar sağlıklı hale geldi ve sorunsuz şekilde cuma gününü tamamladı. Ancak kendisini rahatsız eden sorun konusunda ayrıntıya girmedi.

Russell, “Ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece biraz farklı bir şey. Zamanı geldiğinde açıklayacağım.”

“Evinizdeki yatağınızda otururken hissettikleriniz ve sürüş yaparken hissettikleriniz çok farklı. Dün gece iyi hissettim ancak bugün nasıl hissedeceğimi bilmiyordum. Gerekli açıklamayı yaptığım zaman hepsi mantıklı gelecek. Ancak dediğim gibi, şu an uygun zaman değil.”

“İlk önceliğim her zaman kendime dikkat etmek ve bu, her zaman antrenmandan sonra değerlendirdiğimiz bir fikir. Açık şekilde, takımın yedek bir plana ihtiyacı vardı ve bu planı yaptılar. %100 hissetmiyorum, ancak sürüş yapabilecek kadar iyiyim.”

“Harika hissetmiyorum. Ancak kontroller yapıldı ve sürüş yapabilecek kadar iyi hissediyorum. En önemli şey de bu.” şeklinde konuştu.

Takım patronu Claire Williams da takımın yedek bir planının olduğunu belirtti, ancak Sirotkin’in bu planda olduğunu doğrulamayı reddetti.

Williams, “Zaten sezonun sonundayız, değil mi? Herkes biraz yorgun hissediyor.”

“Endişelendiğiniz bir sürücünüz olduğunda, beklenmedik şeyler olma ihtimalini düşünmeniz gerekir. Biz de yedek bir plana sahip olduğumuzdan emin olmak istedik.”

“Yedek plandaki sürücünün kim olduğunu paylaşmak istemem ve umarım George iyileşir ve hafta sonu boyunca araçta olur.” ifadelerini kullandı.

Russell ve takım arkadaşı Robert Kubica, akşam seansını son iki sırada tamamladı.

Russell, “Hız oldukça yavaştı. Bunun sebebini anlamamız lazım. Ancak araç iyi hissettiriyor. Araç iyi hissettiriyorken yavaş, iyi hissettirmiyorken nispeten hızlı gibi gözüküyoruz. İkinci seanstan oldukça memnun kaldım, ancak hepsi tur zamanıyla ilgili ve tur zamanı iyi değildi.” dedi.