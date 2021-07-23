Seidl: "Norris'in şampiyona üçüncülüğünü koruması zor olacak"

Lando Norris, şu anda şampiyonayı lider götüren Max Verstappen'in 72 puan ardında üçüncü sırada bulunuyor ve onun da 5 puan ardında Valtteri Bottas, 9 puan ardında ise Sergio Perez yer alıyor.

Buna karşılık hem Bottas hem de Perez, daha iyi araçlara sahip oldukları için yılın geri kalanında ilk üçe girme potansiyeline sahipler.

Bunun farkında olan McLaren takım patronu Andreas Seidl, üçüncü olmalarının kolay olmayacağını söyledi.

Seidl şöyle konuştu: "Bunun gerçekçi bir hedef olup olmadığını söylemek zor çünkü Red Bull ve Mercedes'in gerçekten daha iyi araçları var. Valtteri ve Checo hem şimdi hem de geçmişte neler yapabileceklerine gösteren bazı harika yarışlar ortaya koydular."

"Bu yüzden, Lando'nun takımla beraber ne kadar ki performans sergileyeceğine ve bu yıl sahip olduğumuz aracın rekabet seviyesine bağlı. İlk 10 yarışın ardından üçüncü olmayı başardık, yani burada kalmamız gerçek dışı değil."

"Fakat dürüst olmalıyız ve bazen Red Bull ve Mercedes için bir şeylerin ters gitmesi gerekiyor çünkü şu anda onları yenecek performans seviyesinde değiliz. İçinde bulunduğumuz durum bu ve bunu unutmamalıyız."

"Ayrıca her iki Ferrari pilotu da çok hızlı. Fakat her sabah kalktığımızda, yarış kazanma arzusuna sahibiz ve bu da bizi motive ediyor. Aracın hızın henüz bunu yapmamıza izin verecek seviyede değil fakat en iyi stratejiyi geliştirmeye ve sorunlardan kaçınmaya çalışıyoruz. Bazen de şanslı oluyoruz. Bütün bunlar, bu tür sonuçların elde edilmesine yardımcı oluyor. Tüm pistlerde rakiplerimizle mücadele edebilmek için sezon sonuna kadar çok çalışacağız."

Seidl, eğer Britanya GP pit stopunda sorun yaşanmasaydı Norris'in podyuma çıkıp çıkamayacağından da emin değil.

"Podyum için mücadele etme şansı olup olup olmadığını söylemek zor çünkü Lando pit stopta geriye düşmeseydi bile Valtteri'yi ardında tutabilir miydi bilmiyorum. Fakat, genel anlamda başarılı bir hafta sonuydu. Dördüncü ve beşinci olduk, çok önemli puanlar kazandık."

"Bunlar şampiyonadaki konumumuz için çok önemli. Rakiplerimize göre hız anlamında yetersiz olduğumuzu biliyoruz. Leclerc, tüm hafta sonu çok hızlıydı ancak olumlu yönler de var: Mesela geçen yıla kıyasla Mercedes ve Red Bull ile aradaki farkı azalttık. Ferrari ile beraber arkadaki takımlarla arayı açtık. Tüm bunlar sezon boyunca araç üzerinde yaptığımız çalışmaları ortaya koyuyor."

"Lando, bu hafta sonu harika bir iş çıkardı. Daniel, cuma günü sıralama turlarında çok iyiydi ve ardından hem sprint sıralama yarışında hem de yarışta iyi bir tempo gösterdi. Bundan memnunum ve Macaristan'ı sabırsızlıkla bekliyorum."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images