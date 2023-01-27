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Formula 1 Haberler

Bahreyn test programı belli oldu

Gelecek ay yapılacak Bahreyn kış testi için resmi program belli oldu.

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Bahreyn test programı belli oldu
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Formula 1'de motorların çalıştırılmasına 1 aydan az bir süre kaldı ve artık takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar.

Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2023'ün tek sezon öncesi testi, 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve toplamda üç gün sürecek.

Bugün yayınlanan bu programa göre test, her gün TSi 10:00'da başlayacak ve iki seanstan oluşacak.

İlk test seansı 10:00 - 14:00 arasında, ikinci seans ise 15:00 - 19:30 arasında yapılacak.

14:00 ila 15:00 arasında bir saatlik öğle arası olacak. Bu süreçte takımlar dinlenecek ve aynı zamanda basın toplantısı düzenlenecek.

TSi 14:05'te sürücü basın toplantısı, 14:35'te ise takım temsilcilerinin katıldığı başka bir toplantı düzenlenecek.

Saat 15:00 ila 19:30 arasında ise testin ikinci kısmı yapılacak.

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