Bahreyn test programı belli oldu
Gelecek ay yapılacak Bahreyn kış testi için resmi program belli oldu.
Formula 1'de motorların çalıştırılmasına 1 aydan az bir süre kaldı ve artık takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar.
Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2023'ün tek sezon öncesi testi, 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve toplamda üç gün sürecek.
Bugün yayınlanan bu programa göre test, her gün TSi 10:00'da başlayacak ve iki seanstan oluşacak.
İlk test seansı 10:00 - 14:00 arasında, ikinci seans ise 15:00 - 19:30 arasında yapılacak.
14:00 ila 15:00 arasında bir saatlik öğle arası olacak. Bu süreçte takımlar dinlenecek ve aynı zamanda basın toplantısı düzenlenecek.
TSi 14:05'te sürücü basın toplantısı, 14:35'te ise takım temsilcilerinin katıldığı başka bir toplantı düzenlenecek.
Saat 15:00 ila 19:30 arasında ise testin ikinci kısmı yapılacak.
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