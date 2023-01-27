Ford: "F1, artık 'dikkate alınmaya değer' bir seri"

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İkonik 'Blue Oval' markası Red Bull ile, 2026 sezonu itibariyle takımın güç ünitesi tedariği için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Anlaşmanın önümüzdeki sezon başlamadan kesinleşebileceğine dair söylentiler de var.

Ancak Ford, Red Bull konusunda sessizliğini koruyor.

Bununla birlikte, Liberty Media'nın devralmasından bu yana F1'in popülaritesinin artmasıyla, gride dönmeyi düşünmeleri gerektiğini kabul etti.

En son 2000-2004 yılları arasında Jaguar takımıyla F1'de yer alan ve 2004 yılına kadar Cosworth motorlarını üreten Ford, o tarihten beri Dünya Ralli Şampiyonası ve spor otomobiller gibi diğer yarış kategorilerine odakladı.

Ford Performance patronu Mark Rushbrook, F1'in son zamanlardaki artan popülaritesi sayesinde artık 'dikkate alınmaya değer olduğunu' ve mevcut zihniyette bir değişiklik olduğunu öne sürdü.

Motorsport.com'a özel olarak konuşan Rushbrook şunları söyledi: "Formula 1 hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de küresel olarak büyüyor."

Fernando Alonso, Jaguar Cosworth R3 Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

"İyi yaptıkları şey, harika yarışlar düzenlemek ve büyük bir rekabet yaratmak. Zirvede olmalarının yanı sıra Drive to Survive gibi şeylerle yeni kitlelere ulaşmayı da başardılar."

"Şirket olarak yarışlara yenilik, teknoloji transferi ve öğrenme fırsatlarının yanı sıra pazarlama nedenleriyle de katılıyoruz. Bu kesinlikle değişti ve kesinlikle dikkate alınması gerekiyor."

Rushbrook, 2026'da gride katılma ihtimaline ilişkin söylentiler hakkında, "Spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz, ancak mevcut tüm seriler için aynı şey geçerli."

"Bunları incelemek, anlamak ve ardından mantıklı olup olmadığına karar vermek bizim sorumluluğumuz." dedi.

F1'in üreticileri çeken bir diğer unsuru da 2026'dan itibaren tamamen sürdürülebilir yakıta geçilecek olması. Audi ve Cadillac bunun ilgi çekmede önemli bir faktör olduğunu düşünüyor.

Rushbrook, tamamen elektrikliye geçmek için acele etmeyen kategorilere kıyasla, bunun seriyi öne çıkaracağını düşünüyor.

Rushbrook, "Sürdürülebilir yakıt kesinlikle ilgilendiğimiz bir şey, bunu zaten diğer serilerde yapıyoruz."

"Geçen yıldan itibaren WRC'de de var ve bu bizim için hikayenin ve öğrenmenin önemli bir parçası oldu."

The F1 logo Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

"Sattığımız araçlar, bazı bölgelerde diğerlerine göre daha hızlı olarak elektrikliye geçiyor, bazıları ise daha uzun süre ICE'de kalacak."

"Ancak şirket olarak yaptığımız işte sürdürülebilir olmak istiyoruz; sadece elektrikli otomobiller üretmek değil, aynı zamanda ICE ile de daha sürdürülebilir olmak istiyoruz. Katıldığımız ya da katılmadığımız tüm serilerin daha sürdürülebilir yakıtlara geçmesini destekliyoruz." dedi.

Ford'un F1'e olan ilgisinin bir başka nedeni de, General Motors'un Cadillac markası aracılığı ve Andretti takımıyla gride katılmasına 'yeşil ışık yakması' olabilir.

Pazardaki ana rakiplerinden birinin F1'de yarışıyor olması, Ford'un F1'e girmesi için kesinlikle önemli bir sebep olacaktır.

Ancak Rushbrook, GM'nin yaptıklarının Ford'un planlarını kesinlikle belirlemeyeceğini söylüyor.

GM'nin katılımının Ford için bir şey değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Rushbrook, "Tam olarak değil. Ancak bunun nasıl ilerleyeceğini, 11. takım olarak gride katılma konusunda başarılı olup olmayacaklarını izlemek ilginç olacak." dedi.