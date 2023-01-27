Ferrari: "Leclerc'in geleceğini konuşmak için henüz çok erken"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2023 için önceliklerinin araç performansını artırmak olduğunu söylerken, Charles Leclerc'le yeni kontrat haberlerini şimdilik yalanıyor.
Charles Leclerc'in 2024 yılının sonuna kadar Ferrari ile anlaşması bulunuyor ancak sonrasında, Mercedes'e geçebileceği yönünde dedikodular var.
İddiaya göre Lewis Hamilton emekli olduktan sonra, Mercedes'teki koltuğu için ana aday Leclerc olabilir.
İngiliz pilotun anlaşması aslında bu sezonun sonunda bitiyor ancak tarafların bu kontratı birkaç yıl daha uzatacağı düşünülüyor.
Hal böyle olunca Ferrari'nin Leclerc ile yeni kontrat imzalamak üzere harekete geçtiği konuşulmaya başlandı. İddiaya göre Ferrari, Leclerc ile anlaşma yenileyerek tüm bu ihtimalleri ortan kaldırmak istiyor.
Alt kategorilerde birlikte yakaladıkları başarılardan sonra Monakolu pilotla yakın ilişkisini sürdüren Vasseur, 25 yaşındaki pilotun geleceğini tartışmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Vasseur, "Bu konuyu bugün masaya yatırmak istemiyorum çünkü işbirliğine başlamak için iyi bir yol olmaz."
"Biz iyi sonuçlar almak adına sportif tarafa odaklanmak zorundayız."
"Bu bir düğün gibi; Eğer masanın her iki tarafı da durumdan memnunsa, devam ederiz. Fakat bugün önceliğimiz bu değil."
"İyi bir ilişkimiz var. Bu konuyu görüşmek için zamanımız olacak." dedi.
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