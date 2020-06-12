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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ferrari'de kazandığım her para ödülünü mekanikerlerle paylaştım"

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Alonso: "Ferrari'de kazandığım her para ödülünü mekanikerlerle paylaştım"
12 Haz 2020 17:14

Fernando Alonso, kendisine "bencil" ve "egoist" diyenleri anlamadığını söyledi ve Ferrari yıllarında, kazandığı her para ödülünü mekanikerleriyle paylaştığını dile getirdi.

Alonso, 2010 yılında Ferrari'ye geçmiş ve 2014 sonuna kadar İtalyan takımla mücadele etmişti.

Alonso, özellikle 2012'de gridin en iyi aracına sahip olmasa bile sezonun çoğunu önde götürdü ve şampiyonluğu son yarışta kaybetti.

Ancak yaşananlara rağmen Alonso, Ferrari'de geçirdiği zamanları "yüzünde bir gülümseme" ile hatırladığını söyledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ne yazık ki şampiyonluk kazanamadık, ancak savaştık ve her şeyimizi verdik. Aldığımız sonuçlar için çok çalıştık ve araç dışındaki hayatımız çok iyiydi. Maranello'da yaşamak, hayatımdaki iyi zamanlardandı. Orada pek çok arkadaşım vardı, Felipe (Massa) ve o zamanlar Ferrari Akademisi'nde bulunan Jules (Bianchi). Cuma akşamları tüm mekanikerler ve mühendislerle beraber futbol oynardık."

"Duygusal olarak çok zordu. Ferrari sürücüsü olmak size aracın içinde ve dışında memnuniyet veriyor. Red Bull'un dominasyon yarattığı dönemde şampiyonluğu sadece birkaç puanla kaçırdık."

2012 Brezilya Grand Prix'sinin ardından Interlagos pit yolunda Sebastian Vettel şampiyonluktan ötürü kutlama yaparken kameralar aniden Alonso'ya dönmüştü. İspanyol sürücü durmuş ve hüzünlü şekilde bakıyordu.

O anla ilgili konuşan Alonso, "Kariyerimle ilgili gerçek olmayan şeyler var. O zaman araçtan indim ve Felipe'ye bakıyordum, belli olmayan bir şeyden dolayı ağlıyordu ve kendini tutamıyordu. O, mekanikerleri ve eşiyle birlikteydi. Bu yüzden durup onu beklemiştim, iyi olduğunu görmek istemiştim. Yapılan hikayelerde bir şok içinde olduğum veya üzüldüğüm söyleniyordu. Hayır, o kadar önemsemedim. Felipe'ye sarılmak istemiştim."

"Duyduklarıma göre insanlar beni bencil ve egoist olarak tanımlıyor. Ferrari'de ve çalıştığım diğer takımlarda bana verilen bonus para ödülünü hep mekanikerlerimle paylaşırdım. Bir podyum veya yarış galibiyeti kazandığımızda bunu bir takım çalışması olarak görürdüm, bu sadece benim çabam değildi. Bu yüzden eğer 30 bin dolar kazandıysam bunu takımdakilerle paylaşırdım."

"Bir projeye katıldığımda takıma %100 performansımı veririm ve hayatımı bu takıma adarım ve oradaki insanlar bunu takdir ederler. En son olduğum şey bencil olmak. Bu, takım arkadaşlarımdan daha iyi performans gösterdiğim için mi ortaya çıktı? Bunun için üzgün olamam."

Alonso, Ferrari'yi hiçbir zaman bırakmak istemediğini ancak Stefano Domenicali'nin 2014'ün ilk aylarında takımdan ayrılmasının ardından kötü sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğuna yönelik eleştiriler yapıldığını söyledi.

Bundan bir önceki sene Alonso, doğum günü için ne istediği sorusuna "başkasının aracı" cevabını vermişti. Bu, Ferrari başkanı Luca di Montezemolo'yu o kadar sinirlenmişti ki Alonso'yu takımdan gönderebileceği bile söylendi.

Alonso, "Hayır, en hızlı aracı istediğim söylemiştim. Ferrari'de 0.8 saniye yavaştım ve İtalyan televizyonu doğum günümde ne istediğimi sormuştu, ben de 'en hızlı araç' cevabını verdim. Bir sonraki gün başlıklarda Red Bull'da yarışmak istediğim yazıyordu."

"Evet doğru, en hızlı araç zamanında Red Bull aracıydı, ancak Ferrari'yi kötülemek istemedim. Bu durum farklıydı. Şampiyonluğa oynadığımız için bizi yukarı itecek ekstra bir itici güç istemiştim. Massa da aynı şeyi söylemişti, belki de daha kötüsünü." dedi.

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