Bahreyn'in "oval F1" planı nasıl gerçek olabilir?

Ancak Sakhir pistinin "Dış" versiyonunun nasıl olduğunu hızlıca bir araştırdıktan sonra, o pist yapısının F1 için çılgınca bir çözüm olabileceğini düşünüyorsunuz.

Modern F1 pistlerinde bolca yer alan keskin U virajları ya da S virajları unutun. Bahreyn'deki dış pist, 11 virajdan oluşan hemen hemen kısa bir oval pist.

3.543 km uzunluğundaki bu pist, Monaco'dan sonraki en kısa ikinci pist olur ve F1 kurallarında yer alan 305 km'lik mesafenin kat edilebilmesi için yarış 87 tur üzerinden koşulur.

Ancak Monaco'nun aksine bu pist çok hızlı olur. Pistteki 3 uzun düzlük nedeniyle takımlar yere basma gücünü büyük ölçüde azaltmak zorunda kalır. Hava koridoru ve DRS ile eğlence yüksek olur ve böylece Bahreyn'deki 2. yarış tamamen farklı bir heyecanda gerçekleşir.

F1'in patronlarının bu konudaki fikirleri açık. İki yarış gerçekleştirilecek pistlerde 2. yarış için bir şeyler yapılması gerekiyor.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, "Aynı piste bir hafta sonra aynı şartlar altında dönmenin çok çekici olacağını düşünmüyorum." demişti.

Bu endişeler yüzünden iki yarışlı pistlerde ikinci yarışta ters grid dizilimli yarış olması planlanıyordu. Ancak bu plan Mercedes'in itirazı sonrası rafa kaldırıldı.

Bunun yerine Silverstone'daki iki yarışta farklı lastik türleri kullanılması planlanıyor. Ancak yine de bu değişikliğin yarış sonucuna etkisi muhtemelen minimum seviyede olacak.

Birkaç hafta önce pistlerde mümkünse farklı yapıları kullanma ve hatta pisti tersten dönme fikirleri gündeme geldi.

Bu, güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilmesi zor bir ihtimal olsa da heyecan verici olabilirdi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, "Bu gerçekten çok güzel ve iyi olur."

"Pistleri yeniden keşfederdik ve araç açısından muhtemelen çok farklı olurdu. Bu yüzden evet, ilginç bir fikir olabilir." demişti.

Bu fikir, kurallar gereği pek mümkün değil. Formula 1 yarışlarının gerçekleştirileceği pistlerin güvenlik açısından FIA tarafından verilen Grade 1 lisansına sahip olması gerekiyor.

Red Bull Ring ve Silverstone pistlerinin sadece mevcut yapıları FIA'nın Grade 1 lisansına sahip. Bu yüzden o pistlerde farklı bir şekilde yarış yapılma şansı yok.

Ancak Bahreyn pisti bu konuda diğer pistlerden ayrışıyor çünkü orada alternatif seçenekler bulunuyor. Bahreyn'deki "Dış Pist" Grade 1 lisansına sahip durumda.

F1 patronları yarışların heyecanlı geçmesi için yeni şeyler deneme konusunda istekliler. Bu yüzden Bahreyn'de 2010'da kullanılan "sıkıcı" 6.299 km'lik Dayanıklılık Pisti yerine oval pistin kullanılması daha olası ve heyecan verici bir şey.

Halihazırda Grade 1 lisansına sahip olması, bu konuda eşsiz bir fırsat olmasını sağlayabilir çünkü bundan sonra aynı pistte art arda iki yarış yapılması pek mümkün olmayabilir. Bu yüzden yeni bir şeyler denemenin tam zamanı.