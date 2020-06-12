Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Analiz

Bahreyn'in "oval F1" planı nasıl gerçek olabilir?

paylaşım
yorumlar
Bahreyn'in "oval F1" planı nasıl gerçek olabilir?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
12 Haz 2020 16:33

Formula 1'in Sportif Patronu Ross Brawn, 2020 F1 sezonunun ilerleyen bölümlerinde Bahreyn'de 2 yarış planladıklarını ve bunlardan ikincisinin neredeyse oval pistte olabileceğini söylediğinde birçok kişi bunun hayal olabileceğini düşündü.

Ancak Sakhir pistinin "Dış" versiyonunun nasıl olduğunu hızlıca bir araştırdıktan sonra, o pist yapısının F1 için çılgınca bir çözüm olabileceğini düşünüyorsunuz.

Modern F1 pistlerinde bolca yer alan keskin U virajları ya da S virajları unutun. Bahreyn'deki dış pist, 11 virajdan oluşan hemen hemen kısa bir oval pist.

3.543 km uzunluğundaki bu pist, Monaco'dan sonraki en kısa ikinci pist olur ve F1 kurallarında yer alan 305 km'lik mesafenin kat edilebilmesi için yarış 87 tur üzerinden koşulur.

Ancak Monaco'nun aksine bu pist çok hızlı olur. Pistteki 3 uzun düzlük nedeniyle takımlar yere basma gücünü büyük ölçüde azaltmak zorunda kalır. Hava koridoru ve DRS ile eğlence yüksek olur ve böylece Bahreyn'deki 2. yarış tamamen farklı bir heyecanda gerçekleşir.

F1'in patronlarının bu konudaki fikirleri açık. İki yarış gerçekleştirilecek pistlerde 2. yarış için bir şeyler yapılması gerekiyor.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, "Aynı piste bir hafta sonra aynı şartlar altında dönmenin çok çekici olacağını düşünmüyorum." demişti.

Bu endişeler yüzünden iki yarışlı pistlerde ikinci yarışta ters grid dizilimli yarış olması planlanıyordu. Ancak bu plan Mercedes'in itirazı sonrası rafa kaldırıldı.

Bunun yerine Silverstone'daki iki yarışta farklı lastik türleri kullanılması planlanıyor. Ancak yine de bu değişikliğin yarış sonucuna etkisi muhtemelen minimum seviyede olacak.

Birkaç hafta önce pistlerde mümkünse farklı yapıları kullanma ve hatta pisti tersten dönme fikirleri gündeme geldi.

Bu, güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilmesi zor bir ihtimal olsa da heyecan verici olabilirdi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, "Bu gerçekten çok güzel ve iyi olur."

"Pistleri yeniden keşfederdik ve araç açısından muhtemelen çok farklı olurdu. Bu yüzden evet, ilginç bir fikir olabilir." demişti.

Bu fikir, kurallar gereği pek mümkün değil. Formula 1 yarışlarının gerçekleştirileceği pistlerin güvenlik açısından FIA tarafından verilen Grade 1 lisansına sahip olması gerekiyor.

Red Bull Ring ve Silverstone pistlerinin sadece mevcut yapıları FIA'nın Grade 1 lisansına sahip. Bu yüzden o pistlerde farklı bir şekilde yarış yapılma şansı yok. 

Ancak Bahreyn pisti bu konuda diğer pistlerden ayrışıyor çünkü orada alternatif seçenekler bulunuyor. Bahreyn'deki "Dış Pist" Grade 1 lisansına sahip durumda.

F1 patronları yarışların heyecanlı geçmesi için yeni şeyler deneme konusunda istekliler. Bu yüzden Bahreyn'de 2010'da kullanılan "sıkıcı" 6.299 km'lik Dayanıklılık Pisti yerine oval pistin kullanılması daha olası ve heyecan verici bir şey.

Halihazırda Grade 1 lisansına sahip olması, bu konuda eşsiz bir fırsat olmasını sağlayabilir çünkü bundan sonra aynı pistte art arda iki yarış yapılması pek mümkün olmayabilir. Bu yüzden yeni bir şeyler denemenin tam zamanı.

Sonraki haber
Guardian gazetesine göre Schumacher ameliyat olmayacak

Önceki haber

Guardian gazetesine göre Schumacher ameliyat olmayacak

Sonraki haber

Alonso: "Ferrari'de kazandığım her para ödülünü mekanikerlerle paylaştım"

Alonso: "Ferrari'de kazandığım her para ödülünü mekanikerlerle paylaştım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn'in "oval F1" planı nasıl gerçek olabilir?

46dk
2
Formula 1

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

3
Formula 1

Guardian gazetesine göre Schumacher ameliyat olmayacak

1s
4
Formula 1

Imola, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için gerekli lisansı aldı!

5
Formula 1

Wolff: "Ana önceliğimiz Vettel değil"

Son Videolar

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Son Haberler

Alonso: "Ferrari'de kazandığım her para ödülünü mekanikerlerle paylaştım"
F1

Alonso: "Ferrari'de kazandığım her para ödülünü mekanikerlerle paylaştım"

Bahreyn'in "oval F1" planı nasıl gerçek olabilir?
F1

Bahreyn'in "oval F1" planı nasıl gerçek olabilir?

Guardian gazetesine göre Schumacher ameliyat olmayacak
F1

Guardian gazetesine göre Schumacher ameliyat olmayacak

Renault, 2018 aracıyla Red Bull Ring'de test yapacak
F1

Renault, 2018 aracıyla Red Bull Ring'de test yapacak

F1 2020'de sürücü derecelerine göre takım kurulabilecek
F1

F1 2020'de sürücü derecelerine göre takım kurulabilecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.