F1, 2020'de geleneksel podyum törenini gerçekleştirmeyecek!

FIA, F1 ve takımlar, yarış hafta sonları boyunca COVID-19 tedbirlerini sağlamak amacıyla bir araya gelerek yönetimin aldığı bu tedbirleri incelediler.

Tüm yarış öncesi ve sonrasındaki seramoniler, sosyal mesafeyi korumak ve insan temasını engellemek amacıyla farklı bir şekilde gerçekleştirilecek.

F1.com'a konuşan Brawn şunları söyledi: "Prosedürlerin uygulanması konusunda COVID-19 salgınının durumu için güvende ve emin olmalıyız. Geçmişteki uygulamaları şu anda uygulayamayız."

"Bu yüzden, takımların piste vardığı andan pistten ayrıldığı ana kadar olan tüm durumları göz önüne aldık ve her ne kadar tamamlamış olmasak da, FIA ile bu durumları tekrardan gözden geçiriyoruz."

"Podyum törenini yapamayız, ancak yarıştan sonra gridde bir şey yapmak istiyoruz. Seçeneklerden bir tanesi araçları pist üzerinde dizip, sürücülerin araçların önünde durmasını sağlamak."

"Kupaları da veremeyeceğiz, çünkü kupa teslim töreninde yakın bir mesafeye sahip olunuyor, ancak bunun da üzerinde çalıştık, bununla da ilgili planlar ve prosedürlere sahibiz, bunların televizyonda nasıl sunulacağı üzerinde çalışıyoruz."

Formula 1'in değişecek olan tek şeyi podyum töreni olmayacak. Pazar günü yarış öncesinde yapılan etkinlikler de değiştirilecek.

Brawn sözlerine şu şekilde devam etti: "Pazar sabahı yapılan sürücülerin geçit töreni yapılmayacak, çünkü 20 sürücüyü bir kamyon arkasına koyup pistin etrafında turlayamayız."

"Bunun yerine ise tüm sürücüler ile beraber garajın önünde teker teker röportaj yapacağız. Sağlık ve güvenlik riskleri almadan bunu yapma şansımız var."

"Heyecanlı ve sempatik bir ürün koyacağımız konusunda şüphem yok, sadece değişik olacak. Bu yeni normal. Bu durum ne kadar sürecek? Bilmiyoruz, ancak sene sonuna kadar yeni normal üzerinden devam edeceğiz."

Daha önce de belirtildiği gibi grid prosedürleri de değişecek. Gridde bulunan insan sayısı olabildiğince azaltıldı.

Brawn sözlerini şu şekilde tamamladı: "Milli Marşın okunduğu anlarda sürücüleri bir arada tutamayız. Ve önlerinde de FIA Future Stars kadromuz bulunamaz."

"FIA Future Stars, sanal olarak şovun bir parçası olacak. Onlara gönderilecek olan üniformalara sahip olacaklar ve bize, yayınlayacağımız bir mesaj yollayacaklar. Bunu olabildiğince eğlenceli yapmak için deneyebileceğimiz pek çok şey var."