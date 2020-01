Autosport International, eSports yarışlarının önemini gösterdi

Charles Leclerc ve Lando Norris gibi ünlü F1 pilotlarının ana sahnede ilgi çektiği etkinlikte, diğer tarafta geleceği şekillendirecek başka şeyler oluyordu.

Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı etkinlikte, alanın her yeri doluydu ve motor sporları dünyasının nasıl değiştiğine dair işaretler vardı.

Alanın bir bölümünde devasa bir eSports sahnesi yer alıyordu. Autosport haftası boyunca farklı serilerden mücadeleler bu sahnede gerçekleşti.

Bir zamanlar sadece aşırı oyun taraftarları bu tür mücadeleleri izlerken, bu sene Motorsport Games'in düzenlemiş olduğu canlı organizasyona ilgi çok büyüktü. Kimisi özel oyun simülatörlerinde oynuyor, büyük çoğunluğu ise kurulan alanları büyük ekranlardan takip ediyordu. Hatta Norris, Leclerc ve eski F1 pilotu Karun Chandhok dahi birçok kez bu alanı ziyaret ettiler.

The crowd watches the action of the Rallycross eSports final Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren on the simulator at the Le Mans eSports Series stand Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images