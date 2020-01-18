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eSports / Özel Haber

Autosport International, eSports yarışlarının önemini gösterdi

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
18 Oca 2020 17:43

Her yıl Britanya'da düzenlenen Autosport International Show, o senenin motor sporları etkinliklerinin başlangıcı oluyor. Yüzbinlerce motor sporları ve otomobil taraftarı, Birmingham'da düzenlenen etkinliğe katılıyor.

Charles Leclerc ve Lando Norris gibi ünlü F1 pilotlarının ana sahnede ilgi çektiği etkinlikte, diğer tarafta geleceği şekillendirecek başka şeyler oluyordu.

Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı etkinlikte, alanın her yeri doluydu ve motor sporları dünyasının nasıl değiştiğine dair işaretler vardı.

Alanın bir bölümünde devasa bir eSports sahnesi yer alıyordu. Autosport haftası boyunca farklı serilerden mücadeleler bu sahnede gerçekleşti.

Bir zamanlar sadece aşırı oyun taraftarları bu tür mücadeleleri izlerken, bu sene Motorsport Games'in düzenlemiş olduğu canlı organizasyona ilgi çok büyüktü. Kimisi özel oyun simülatörlerinde oynuyor, büyük çoğunluğu ise kurulan alanları büyük ekranlardan takip ediyordu. Hatta Norris, Leclerc ve eski F1 pilotu Karun Chandhok dahi birçok kez bu alanı ziyaret ettiler.

The crowd watches the action of the Rallycross eSports final

The crowd watches the action of the Rallycross eSports final

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren on the simulator at the Le Mans eSports Series stand

Lando Norris, McLaren on the simulator at the Le Mans eSports Series stand

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A packed spectator area ready for the start of Rallycross eSports final

A packed spectator area ready for the start of Rallycross eSports final

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Le Mans Esports sıralaması ve Dirt Rally 2.0 finali gibi büyük etkinliklerin düzenlendiği organizasyonda, heyecan verici mücadeleler yaşandı.

Bu tür canlı etkinlikler Facebook, Youtube ya da Twitch gibi platformlarda zaten yüz binlerce insan tarafından takip ediliyor, sosyal medyada konuşuluyordu. Ancak eSports etkinlikleri artık gerçek dünyada da yakından takip ediliyor. Autosport etkinliği bunu göstermiş oldu.

A fan uses one of the Le Mans eSports Series simulator rigs

A fan uses one of the Le Mans eSports Series simulator rigs

Photo by: Paul Foster

Lando Norris, McLaren is interviewed on the Le Mans eSports Series stand

Lando Norris, McLaren is interviewed on the Le Mans eSports Series stand

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

The winner of the Rallycross eSports final celebrates

The winner of the Rallycross eSports final celebrates

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Motorsport Games Başkanı Stephen Hood, eSports etkinliklerini çevirim içi izleyenlerin dışında sahada da bu kadar izlenmesini beklemediklerini kabul ediyor.

Hood, "Açıkçası genel olarak Esports etkinliklerinin devasa büyüyüşünün farkındayız ancak Autosport International'daki motor sporları kökenli kalabalığı izlemek çok motive ediciydi."

"Şu anda burada gerçekleştirilen etkinlikleri yerinde izleyen insanların sayısı gerçekten inanılmaz. Bu çok özel bir şey." dedi.

Autosport International etkinliğindeki Esports başarısı, gelecekte bu alanda yeni seyirci topluluğunun oluşacağının da bir habercisi olarak kabul ediliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL , eSports , Racing Car Shows
Editör Jonathan Noble

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