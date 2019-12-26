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eSports / Son dakika

Chadwick: “Kadınların espordaki eksikliği üzücü”

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Chadwick: “Kadınların espordaki eksikliği üzücü”
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Cem Özel, Editör
26 Ara 2019 16:00

W Series şampiyonu Jamie Chadwick, kadınların espordaki eksikliğinin "üzücü” olduğunu söyledi.

2019 F1 Espor sezonuna katılmak için çaba gösteren bazı kadın sürücüler olmasına rağmen, hiçbiri finallere kalamamıştı.

2019 F1 Espor finalinde Motorsport.com’a konuşan Chadwick, “Esporda yarışan yeterince kadın sürücü olmaması üzücü. Yarışmamaları için hiçbir sebep olmamalı. Bu kesinlikle, neden böyle olduğunu öğrenmek istediğim bir şey. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanları görmek harika.”

“Herkes espora katılabilir. Bu gerçekten hoş ve üst seviyelere birçok sürücü yetiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin Daniel Bereznay’ın (Alfa Romeo F1 Espor sürücüsü) hikayesi inanılmaz.”

“Bu anlamda kesinlikle gerçek dünyadaki gibi değil.” ifadelerini kullandı.

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Chadwick, F1 Espor'da Alfa Romeo ile ortaklığı bulunan ve Jean-Eric Vergne ve Fernando Alonso gibi isimlerle de ortaklıkları bulunan Veloce’nin hızlı gelişiminin bir parçası konumunda.

Chadwick, “Veloce ile çalışmaya, onlar espor yolculuklarının başlarındayken başladım. Başladıkları yere bakarsak, şu anki durumları inanılmaz.”

“Bu, onlar için heyecan verici. Ayrıca benim açımdan, bu dünyaya içeriden bakmak güzel. Çünkü gerçek bir yarış sürücüsünün perspektifinden, yaptığınız işi yapmaya devam etmek ve espor dünyasına bakmamak çok kolay. Ancak aslında, yaptıkları şeyler ve sürücülerin çalışma seviyeleri inanılmaz.” şeklinde konuştu.

Chadwick, 2020’de W Series şampiyonluğunu korumaya hazırlanmak için bu kış aylarında Asya Formula 3 serisinde mücadele ediyor.

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Photo by: Formula 1

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