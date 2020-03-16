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eSports / Son dakika

All-Star E-spor yarışları, en çok izlenenler arasına girdi!

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All-Star E-spor yarışları, en çok izlenenler arasına girdi!
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 18:46

Dün yapılan "The Race All-Star Esports Battle" yarışları, motor sporları türünün hem YouTube'da hem de Twitch'te en çok izlenen canlı yayını oldu.

Bu organizasyon, bu hafta sonu Formula 1 Melbourne, IndyCar St.Petersburg ve NASCAR Atlanta yarışı gibi pek çok yarışın COVID-19 salgını sebebiyle iptal edilmesi üzerine düzenlendi. 

Pazar günü yapılan espor yarışında Formula 1 pilotu Max Verstappen, Indy 500 galibi Simon Pagenaud, IndyCar sürücüleri Felix Rosenqvist ve Colton Herta, Formula E sürücüleri Antonio Felix da Costa, Max Günther ve Neel Jani gibi isimler, dünyanın en yetenekli simülatör sürücülerine karşı yarıştılar.

Fikrin ortaya çıkması ile yarışmanın başlaması arasında sadece 48 saat bulunmaktaydı. "All-Star Esports Battle" yarışı, canlı yayınlarda ve sosyal medyada büyük bir etkisi olan rFactor2 oyununda yapıldı. Stream Hatchet'ın verilerine göre bu yarış, daha önce yapılan espor yarışları ile karşılaştırıldığında izlenme sayısının %90 civarı arttığı gözlemleniyor. Bu yarış aynı zamanda bazı ana spor liglerinin espor versiyonlarından da daha çok izlenmiş durumda. 

"Tüm dünyadaki yarış taraftarları bir organizasyona aç durumdalar; ancak espor dünyasının güzelliği de tam olarak bu. Ne zaman nerede isterseniz bu organizasyonları yaratabiliyorsunuz." diyen Torque E-Spor başkanı ve CEO'su Darren Cox ekledi:

"An itibariyle COVID-19 salgını tüm dünyayı etkilemiş durumda. Evde kalma ekonomisi benimsenmiş durumda ve Torque E-Spor markası olarak, bu durum karşısında alacağımız pozisyonu alıp uğraştığımız işin en iyi kısmını gerçek hayattaki motor sporları taraftarlarına da tanıtmaya çalışıyoruz. 

"Bugün yapılan "Battle" yarışını insanlar, İngiltere'de Sky TV'de Formula 1 yarışını izleyenlerden daha fazlaydı. Bu inanılmaz bir istatistik."

Final yarışının galibi ise simülatör yarışçısı Jernej Simoncic oldu. Torque E-Spor bu yarışı gelecek hafta hem gerçek sürücüler hem de düzenli e-spor yarışçıları için ayrı ayrı düzenleme kararı aldığını açıkladı. 

Bu yarışı ise Formula 1 yorum ekibinden Jack Nicholls ve Jolyon Palmer, Espor yorumcusu Rene Buttler ile beraber anlattılar. 

Dün Espor aleminde yapılan başka bir yarış ise Veloce Espor takımının düzenlediği "#NotTheAusGP" yarışı oldu. Bu yarışta ise aralarında McLaren Formula 1 sürücüsü Lando Norris, Mercedes Formula E sürücüsü Stoffel Vandoorne, Mercedes Formula 1 gelişim sürücüsü Esteban Gutierrez, F2 sürücüsü Louis Deletraz ve Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın da olduğu pek çok isim bulunurken gridde aynı zamanda pek çok Espor sürücüsü de yer aldı.

Yarış F1 2019 oyununda yapıldı ve Avustralya GP'sinin yarı uzunluğunda koşuldu. Yarışı kazanan isim, F1 Esports'ta Sauber Alfa Romeo'da yarışan Dani Bereznay oldu. Bununla beraber yarış birçok Twitch ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

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Seri eSports
Pilotlar Lando Norris , Max Verstappen Şimdi al
Editör Efe Kahya

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