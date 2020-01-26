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WRC / Monte Carlo Rallisi / Etap raporu

Monte Carlo Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi, Loeb geriye düştü!

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Monte Carlo Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi, Loeb geriye düştü!
Ekleyen:
, Editör
26 Oca 2020 09:07

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, 14. etabın ardından Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ı geçerek Monte Carlo Rallisi'nde liderliğe yükseldi.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, yeni takımıyla katıldığı ilk rallide Cumartesi gününün ardından ilk sırada yer alıyordu ve ilk üç sürücüsü arasında sadece 6.4 saniye bulunuyordu.

Pazar sabahı gerçekleştirilen 13. etapta Hyundai'nin Belçikalı sürücüsü Thierry Neuville, 11 dakika 24.1 saniye ile en hızlı isim olmayı başardı.

Neuville, Evans'ın 5, Toyota sürücüsü Sebastien Ogier'in ise 6.2 saniye önünde en iyi dereceyi yaptı. Bu sonuçla genel klasmanda Ogier'i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Heyecan, 14. etapla birlikte iyice artarken, Neuville bu etabı da 9 dakika 47.9 saniye ile ilk sırada noktaladı.

Evans'tan 5.4 saniye daha iyi bir derece yakalayan Neuville, bitime iki etap kala genel klasmanda liderliğe yükseldi. Belçikalı sürücü aynı zamanda arka arkaya dördüncü etap zaferini de aldı.

Ogier ise etabı 6.5 saniye geride bitirdi.

Şimdi bitime iki etap kala Neuville ve ikinci Evans arasında 4 saniye bulunuyor.

Ogier, sabah yapılan iki etap sonrasında lider Neuville'in 11.2, Evans'ın ise 7.2 saniye gerisinde kalmış durumda.

Öte yandan bitime iki etap kala Sebastien Loeb ve Esapekka Lappi de yer değişti. Ralli efsanesi Loeb, güne dördüncü başlasa da, 13. etapta M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi'den yavaş kaldı ve 14. etapta da hata yaparak önemli saniyeler kaybetti.

Bunun üzerine Lappi, Loeb'ü geçerek dördüncülüğe yükseldi. Şimdi Lappi ile Hyundai sürücüsü Loeb arasında 16.7 saniye bulunuyor.

Toyota ile ilk WRC yarışına çıkan Kalle Rovanpera ise Loeb'ün 42.7 saniye gerisinde altıncı sırada.

Toyota'dan Takamoto Katsuta yedinci sırada yer alırken, WRC3'ün lideri Eric Camilli sekizinci, ilk ona geri dönen M-Sport sürücüsü Teemu Suninen dokuzuncu ve WRC2'nin lideri Mads Ostberg onuncu sırada.

14. etap sonrası klasman:

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Editör Kemal Şengül

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Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

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