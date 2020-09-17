BC VISION MOTORSPORT’UN ENERJİSİ AYTEMİZ’DEN

2017 yılından bu yana Motorcu Dostu İstasyon, Motorcu Dostu Trafik, Karavan Dostu, Yolların Efendisi gibi projeleri ile trafikte seyahat eden farklı tipteki tüm araç kullanıcılarının hayatına dokunan Aytemiz şimdi de WRC Türkiye Rallisi’nde yarışacak BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu. 2019 Türkiye Ralli Takımlar şampiyonu olan BC Vision Motorsport takımı bu yıl Marmaris’te 18-20 Eylül tarihleri arasında Aytemiz’in desteğiyle yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonlarından biri olacak. Dünyaca ünlü pilotları ağırlayacak Türkiye Rallisi 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek.

132 sporcunun start alacağı Ralli’de 2019 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu BC Vision Motorsport’un Ekipleri, 2017 ve 2018 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova ve Co-pilotu Burak Akçay ile takıma yeni katılan deneyimli genç Pilot Buğra Banaz ve Co-pilotu Gürkal Menderes ikilisi Skoda Fabia R5 ile yarışacaklar. 223 km’si özel etap olmak üzere toplam 12 Etap ve 708 km’den oluşan WRC Türkiye Rallisi’nde tüm ekipler oldukça kırıcı toprak etaplarda mücadele verecekler.

Burak Çukurova, BC Vision Motorsport, Türkiye Rallisi Fotoğraf: Motorsport.com Turkey

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek BC Vision Motorsport takımına sponsor olmalarıyla ilgili “2017 yılında başlattığımız Motorcu Dostu İstasyon projemizden bu yana motosiklet camiasının bir parçası olduk diyebilirim. Motor sporları dünyasına ise ilk olarak 2018 yılında dünya motokros şampiyonasının Türkiye etabına sponsor olarak başladık. Ardından bu yıl Transanatolia rallisinde Dr. Deniz Algün’e destek verdik. Şimdi ise WRC Türkiye Rallisi’nde yarışacak geçen yılın şampiyonu BC Vision Motorsport takımını

destekliyoruz. Aytemiz olarak bundan sonra da farklı alanlarda spora ve sporcuya olan desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

BC Vision takımının pilotu Burak Çukurova ise Aytemiz’in sponsorluğuyla ilgili olarak “Bu rallide amacımız hem Dünya Şampiyonası klasmanı olan WRC 3 klasmanında podyumda olmak hem de Türkiye Ralli Şampiyonası klasmanında 2 otomobille podyumda olmak. Takımların hedeflerine ulaşması ve Türkiye’de motor sporlarının daha da gelişmesi için şirketlerin maddi ve manevi desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Aytemiz’in takımımıza verdiği destekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum.” dedi.