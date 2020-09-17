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WRC / Türkiye Rallisi / Son dakika

Türkiye Rallisi Cuma öğleden sonra Marmaris'te başlıyor

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Türkiye Rallisi Cuma öğleden sonra Marmaris'te başlıyor
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Asparan (Türkiye): Ülkemizin ünlü turizm beldesi olan Marmaris, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.

Seri, küresel COVID-19 pandemisinin etkilerinden yavaş yavaş kurtuldu ve TOSFED, üst üste üçüncü kez zorlayıcı çakıl yarışına ev sahipliği yapacak. 2020 WRC takvimi büyük oranda kısaltıldı ve sadece iki ralli daha yapılması ihtimali, sürücüler için Türkiye Rallisi'ni daha önemli hale getiriyor.

Türkiye'de dikkatlerin çoğu Toyota ve Hyundai arasındaki takımlar şampiyonluğu mücadelesinde ve önde gelen sürücüler arasındaki şampiyonluk savaşında olacak. Bununla birlikte WRC, ayrıca WRC2 isimli ikinci bir klasmana daha sahip ve Norveçli sürücü Mads Østberg, Estonya'daki son başarısının ardından 20 puan farkla ilk sırada yer alıyor.

Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

 

Citroën fabrika takımı sürücüsü, Türkiye Rallisi katılımcı listesinde yok ve bu durum, şampiyonada ikinci sırada yer alan Toksport Škoda Fabia sürücüsü Pontus Tidemand ve dördüncü sırada yer alan M-Sport Ford Fiesta sürücüsü Adrien Fourmaux gibi isimler için kapı açıyor. Norveçli Eyvind Bryindsen, deneyimli Avusturyalı yardımcı pilotu Ilka Minor ile birlikte ikinci Toksport Fabia'yı kullanacak.

Tidemand, "Hedefimiz zirvede olmak. Türkiye'de daha önce iki kez yarıştım ve bunun ne kadar zor olduğunu tam olarak biliyor olmama rağmen, deneyim sahibi olmak iyi hissettiriyor. Škoda'nın güçlü olduğunu ve zorlu bir ralli için mükemmel bir uyuma sahip olduğunu biliyorum. Sorunlardan kaçınmak ve biraz net bir bakış açısına sahip olmak son derece önemli olacak. Bu rallide kesinlikle lastiğinizin patlamasını beklemelisiniz, ancak mücadelenin zorluğu herkes için aynı olacak."

Bu hafta sonu WRC3'te 12 sürücü yer alıyor ve bazıları mevcut  şampiyona lideri Jari Huttunen'i geride bırakmayı hedefliyorlar. İsveç'teki zafer ve Estonya'daki ikincilik, Fin pilotun 43 puan kazanmasını sağladı ve Jari, bu hafta sonu yapılacak Türkiye Rallisi'ne katılmayacak. Şu anda Bolivyalı Marco Bulacia'nın altı puan önünde yer alıyor.

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Bulacia, Meksika Rallisi'ni kazanmayı başardı ve Citroën C3 ile Estonya'da dördüncü sırada yer aldı ve elde ettiği bu başarıların ardından şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Şilili Emilio Fernandez de Türkiye'de yer alıyor ve Meksika'daki ikinciliğin ardından şampiyonada yedinci sırada yer alıyor.

Türk sürücüler de WRC3'te mücadele edecekler. Yağız Avcı, Citroën C3'te geçen yıl Murat Bostancı'nın yardımcı pilotu olan Onur Vatansaver ile çalışacak. Burak Çukurova, her zaman olduğu gibi Škoda Fabia ile yarışacak ve Uğur Soylu da aynı takımın ikinci aracıyla mücadele edecek.

Motorsport.com Türkiye özel:

WRC3'te yetenekli Polonyalı Kajetan Kajetanowicz, Şilili Alberto Heller, İspanyol Jan Solans, Brezilyalı sürücü Paulo Nobre, Amerikalı Sean Johnston, Portekizli Diego Salvi ve İtalyan sürücü Pedro da yer alacak. Johnston, ilk rallisine Estonya'da çıktı ve sekizinci sırada yer aldı. Genç sürücü, Sainteloc Junior Team takımının Citroën C3'ünü kullanacak.

Kajetanowicz şunları söyledi: "Bu, tüm sezonun en zorlu ayağı. Bu koşullar altında biraz test yaptık, aracımız iyi çalışıyor ve iyimseriz. Estonya Rallisi'nden sonra çok az zaman vardı. Dinlenmek için zamanımız yoktu ama pek çok olumlu şey gördüğümü söyleyebilirim. Araca neredeyse hiç mola vermeden geri dönüyorum, bu yüzden araçtaki hissiyatım çok doğal ve iyi. Dünya Şampiyonası'nda sadece en iyi sürücüler yarışıyor ve araçlarından neredeyse hiç çıkmıyorlar. Kanlarında hız var ve burada yavaş sürücülere yer yok.”

Tidemand, Johnston ve 2019 FIA JWRC şampiyonu Solans da dahil olmak üzere Priority 2 sürücülerinden bazıları, hafta başında Marmaris'in batısında yer alan toprak zeminde resmi bir ralli öncesi testi yaptılar.

Solans, WRC efsanesi Carlos Sainz'ın menajerliğini yapıyor ve motor sporları geleneği olan bir aileden geliyor.

Solans, "Bu WRC3'teki ilk sezonum ve seviye çok yüksek. Motor sporları dünyasında yeteneğinizi göstermek için çok fazla zamanınız olmadığını biliyorum, bu yüzden bu yıl bir etki yaratmak istiyorum.” dedi.

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Cuma

Bu yılki etkinliğin yaklaşık 90 kilometre kısaltılmasından ötürü genellikle perşembe günü gerçekleştirilen etaplar ya da etkinlikler cuma günü gerçekleştirilecek ve bundan ötürü yoğun bir cuma günü programı olacak.

En iyi takımlardan ikisi Yunanistan'da sezon öncesi testi gerçekleştirdi, ancak cuma sabahı yapılacak 4.70 km'lik Shakedown etabı, herkesin önümüzdeki günlerde karşılaşacağı zorlu toprak zemin etaplarını denemek adına ilk fırsat olacak.

Asparan'daki servis alanının yakınındaki etabın her geçişi, takımların Marmaris'teki Atatürk Meydanı'nda 16:15'te yapılması planlanan sembolik start öncesinde iyi bir araç ayarını bulmaları çok önemli olacak.

Takımlar daha sonra 13.90 km uzunluğundaki İçmeler etabına gidecekler ve ardından 11.32 km'lik Gökçe etabı gerçekleştirilecek. Sonrasında da gün sona erecek.

2020 Türkiye Rallisi: Katılımcı listesi

Sébastien Ogier (FRA)/Julien Ingrassia (FRA)Toyota Yaris WRC
ElfynEvans (BRİ)/Scott Martin (BRİ)Toyota Yaris WRC 
Thierry Neuville (BEL)/NicolasGilsoul(BEL)Hyundai i20 Coupe WRC 
KalleRovanperä(FİN)/Jonne Halttunen (FİN)Toyota Yaris WRC 
OttTänak(EST)/Martin Järveoja (EST) Hyundai i20 Coupe WRC 
TeemuSuninen(FİN)/Jarmo Lehtinen (FİN)Ford Fiesta WRC 
EsapekkaLappi (FİN)/Janne Ferm (FİN)Ford Fiesta WRC 
Sébastien Loeb (FRA)/Daniel Elena (FRA)Hyundai i20 Coupe WRC
Gus Greensmith (BRİ)/Elliott Edmondson (BRİ)Ford Fiesta WRC
Pierre Louis Loubet (FRA)/Vincent Landais (FRA)Hyundai i20 Coupe WRC

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Editör Abdullah Çelik

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