2020 Türkiye Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Neuville
2020 Türkiye Rallisi, bu sabah gerçekleştirilen Shakedown etabıyla resmen başladı. Cuma sabahı Değirmenyanı ile İçmeler arasında gerçekleştirilen 4.70 km'lik Shakedown etabını Hyundai pilotu Thierry Neuville 3 dakika 23 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
Hyundai Shell Mobis World Rally Team ekibinden Neuville, Shakedown'da 3 deneme yaptı ve bu 3 haktan en hızlısı olan 3:23.4, seansın da en hızlı derecesi oldu.
Hyundai'nin diğer pilotu Ott Tanak, takım arkadaşının 1.2 sn gerisinde ikinci olurken Hyundai sürücülerini Toyota'dan Kalle Rovanpera takip etti.
Toyota'nın diğer sürücüleri Elfyn Evans ve Sebastien Ogier, Rovanpera'nın arkasında 4 ve 5. oldular.
Bu sene Hyundai ile ikinci kez mücadele katılan Sebastian Loeb, Shakedown'ı 6. sırada tamamladı.
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M-Sport Ford sürücüleri TeemuSuninen ve Gus Greensmith seansı 7 ve 8. sıralarda tamamlarken onları Pierre Louis Loubet ve Esapekka Lappi ilk 10'u tamamladılar. Greensmith, Shakedown'ta kaza yapmaktan kurtulamadı.
Adus Motorsport ile mücadeleye geri dönen Yağız Avcı, oldukça iyi bir seans geçirdi ve 17. sırada kendisine yer buldu.
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Türkiye Rallisi - Shakedown sonuçları
Thierry Neuville (BEL)/NicolasGilsoul(BEL) Hyundai i20 Coupe WRC 3 dakika 23.4 saniye
OttTänak(EST)/Martin Järveoja (EST) Hyundai i20 Coupe WRC 3 dakika 24.6 saniye
KalleRovanperä(FIN)/Jonne Halttunen (FIN) Toyota Yaris WRC 3 dakika 24.8 saniye
ElfynEvans (GBR)/Scott Martin (GBR) Toyota Yaris WRC 3 dakika 24.9 saniye
Sébastien Ogier(FRA)/Julien Ingrassia (FRA) Toyota Yaris WRC 3 dakika 25.1 saniye
Sébastien Loeb (FRA)/Daniel Elena (FRA) Hyundai i20 Coupe WRC 3 dakika 27.0 saniye
TeemuSuninen(FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Ford Fiesta WRC 3 dakika 27.3 saniye
Gus Greensmith (GBR)/Elliott Edmondson (GBR) Ford Fiesta WRC 3 dakika 28.2 saniye
Pierre Louis Loubet (FRA)/Vincent Landais (FRA) Hyundai i20 Coupe WRC 3 dakika 28.2 saniye
EsapekkaLappi (FIN)/Janne Ferm (FIN) Ford Fiesta WRC 3 dakika 28.8 saniye
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|Editör
|Abdullah Çelik