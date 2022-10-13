Royal Teos Ege Rallisi heyecanı başlıyor

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Seferihisar'da gerçekleşecek olan ralli, Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa, Berkem Motors ve Williams High Performance Car Care, Seferihisar Belediyesi, Teos Marina sponsorluğunda, İzmir Valiliği, Seferihisar Kaymakamlığı, Menderes Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek.

15 Ekim Cumartesi saat 11:00’de mücadeleye ralli merkezi olarak yıllardır ev sahipliği yapan ralli isim sponsoru Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa önünde yapılacak olan seremonik start ile başlanacak. Seferihisar pazar yerinin Servis Alanı olarak kullanılacağı rallide ekipler, 1. Gün Williams ve Beyler etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, organizasyonun 2. Günü olan 16 Ekim Pazar günü Royal Teos ve Berkem Motors etaplarını iki kez geçecek.

Royal Teos Ege Rallisi, 16 Ekim Pazar saat 16.00’da Sığacık'ta yer alan Teos Marina'daki finiş podyumunda son bulacak. Organizasyonda Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nın ödülleri de sahiplerini bulacak.

Royal Teos Ege Rallisi öncesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 1. Sırada Toksport WRT takımı adına yarışan Orhan Avcıoğlu, 2. Sırada BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ise üçüncü sırada yer alıyor. Takımlarda ise birincilik Toksport WRT ekibinde, ikinci sırada BC Vision Motorsport, üçüncülükte ise GP Garage My Team bulunuyor. Markalar Şampiyonasında liderliği Castrol Ford Team Türkiye göğüslerken, ikinci sırada Renault Clio Throphy Türkiye, üçüncü sırada ise Fiat Motorsporları bulunuyor.

2022 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda ise Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ikilisi ilk sırada yer alıyor.