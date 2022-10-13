BOM Karting Takımı Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ayak Yarışlarını Tamamladı

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İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ayak Yarışları sıkı rekabete sahne oldu. BOM Karting Mini Kategoride Rüzgar Evci tüm yarışları kazanarak hafta sonunu birinci olarak tamamladı.

Mini Kategoride rekabet eden bir diğer BOM Karting sporcusu Teoman Hoskin ise cumartesi günkü ilk yarışta yağmur nedeniyle kayganlaşan pistte spin atarak hem zaman hem sıra kaybetti. Ancak pazar günkü iki yarışta da gösterdiği olağan üstü performansıyla Mini kategorisinde 5'inciliği elde etti.

BOM Karting Takımı Senior Kategorisi pilotlarından Kerim Sulyak hafta sonunu 4'üncü olarak tamamlarken Ayda Biter 13'üncü oldu. Ayrıca Biter 6. Ayak yarışlarını Kadınlar kategorisi 3'üncüsü olarak tamamladı.

Master Kategoride yarışan, tecrübeli pilot Aytaç Biter ise hafta sonunu birinci olarak tamamladı.