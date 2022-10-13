Royal Teos Ege Rallisi basın toplantısı gerçekleşti

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Organizasyon öncesi Royal Teos Thermal Resort Clinic& Spa Hotel’de düzenlenen basın toplantısı Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Özer Yüce, Royal Teos Ege Rallisi Yarış Direktörü Ömer Yüce, sporcular ve yarışın sponsorları katıldı.

EOSK Başkanı Özer Yüce’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Başkan Yüce, “Sayın İzmir Valimiz başta olmak üzere tüm mülki amirler ve yerel yöneticilerimize rallimizin startının verildiği, ralli merkezimize ev sahipliği yapan ve bu yıl isim sponsoru olarak verdiği destekleri büyüten aynı zamanda bugün basın toplantımızda da bizleri ağırlayan ROYAL TEOS THERMAL Otel Yönetim Kurulu ve tüm ekibe, her Ege Rallisinde olduğu gibi bu yıl da bizlere destek olan başta Başkanımız Sayın İsmail Yetişkin olmak üzere tüm Seferihisar Belediyesine, hazırlık aşamalarında ekip üyesi gibi fedakârlıkla çalışan Berkem Motors ve HBM Williams’a, ralli kupalarının sahiplerini bulacağı ödül törenimize desteklerini esirgemeyen Teos Marina’ya, kolluk kuvvetleri, emniyet, AKS, 112, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Etaplar ve yarışın genel hatları hakkında bilgi vermek üzere Yarışma Sportif Direktörü Ömer Yüce, “Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. Ayak yarışı Royal Teos Ege Rallisi’nde toplam 67 araç 134 sporcu mücadele edecek. Yarışımızın 116 km si özel etap olmak üzere toplamda 283 km’lik bir parkur kullanılıyor olacak. Yarışımız aynı zamanda; Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve amatör sporcuların desteklendiği Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nın da puan vermekte” diyerek konuşmasını takımlara ve sporculara başarılar dileyerek sonlandırdı.

Basın Toplantısına; Sponsor Marka Temsilcilerinin yanı sıra Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı takip eden yarışçılardan BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan, Fiat Motorsporları Marka pilotu Fatih Kara, GP Garage My Team pilotu Kaan Sarpkaya, ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nı takip eden İzmirli tecrübeli pilot Ayhan Germirli / Levent Şapçılar söz aldı.

31’inci kez düzenlenen rallide 20’inci kez start alacak BC Vision Motorsport Yarışçısı Burak Çukurova, yarış hakkında Ege Rallisi’nin çok değerli olduğunu ve ilk günden itibaren en sevdiği etaplardan olduğunu bu sebeple elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Castrol Ford Team Türkiye Takımından Ali Türkkan da ralli kariyerine ilk başladığı yarışın Ege Rallisi olduğunu bu sebeple de kendisi için çok özel bir yarış olacağını belirtti. Organizasyon ve organizatör kulübe teşekkür edip yarışçılara başarılar dileyerek konuşmasını bitirdi.

Toplantı devamında dün setupları için bir test yapan Fiat Motorsporları Marka pilotu Fatih Kara konuşmasında hazırlık sürecinden bahsetti. Testini yarım bırakıp gelen GP Garage My Team pilotu Kaan Sarpkaya da yarış için heyecanlı olduklarını belirtti.

Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nı takip eden İzmirli tecrübeli pilotlar Ayhan Germirli ve Levent Şapçılar da Royal Teos Ege Rallisi için yarışmaya hazır olduklarını dile getirdi. Toplantı devamında söz alan Ralli İsim Sponsoru Royal Teos Thermal Otel adına Group Hotels M.I.C.E Manager Haşim Kavuklu, HBM WILLIAMS Genel Müdürü Altuğ Mangaloğlu, Berkem Motors Genel Müdürü Berke Mangaloğlu, TEOS Marina Genel Müdürü Faruk Günlü’nün konuşmalarıyla sona erdi.