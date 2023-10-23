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Drift Finalinde Kapı Kapıya Mücadele

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Lastik.com sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası’nın dördüncü ve son yarışında 21 sporcu mücadele etti.

TOSFED
Editör TOSFED
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Birbirinden güçlü otomobillerin kapı kapıya bol dumanlı mücadelesi, kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından büyük heyecanla takip edildi.

Build Goal takımından Çağlar Küçükdumlu’nun ilk sırada tamamladığı yarışta, takım arkadaşı Reza Fahim Keykhosravi ikinci ve Bora Bağ da üçüncü olarak podyuma çıkan isimler oldular.

İlk kez düzenlenen mahalli kategoride ise Berkan Akbulut birinci, Adem Ay ikinci, Malika Rajabi üçüncü olurken, Kadınlar kategorisinde Özge Kılcı birinciliği, Malika Rajabi ikinciliği ve Hande Tancar da üçüncülüğü elde etti.

 

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