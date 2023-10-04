Intercity İstanbul Park'tan TOSFED'e cevap geldi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, geçen hafta Hürriyet ile yaptığı özel bir röportajda, İstanbul Park pistinin anlaşması bitmesine rağmen Intercity tarafından boşaltılmadığına vurgu yapmıştı.

Üçlertoprağı, pistin Türk sporculara açık olmadığını, burada doğru dürüst bir etkinlik düzenlenmediğini ve pistin otopark olarak kullanıldığını söylemişti.

Özellikle pistin Togg'a rağmen Tesla'nın park alanı olarak kullanıldığı açıklaması büyük yankı uyandırmış, bunun üzerine ITO Başkanı Şekib Avdagiç sosyal medya hesaplarından kendisine yanıt vermişti.

TOSFED daha sonra yeni bir açıklama daha yayınladı. Bu açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm bu açıklamalar karşısında sessizliğini koruyan Intercity İstanbul Park, bugün bir basın açıklaması yayınladı.

Intercity İstanbul Park yönetiminin açıklaması şu şekilde;

"Her ne kadar eylem ve söylemleri aksini gösterse de, ilgili mevzuata göre esasen bir kamu tüzel kişisi olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) son günlerde yaptığı, tamamen kamuoyunu yanıltma amaçlı, iftira ve hakarete dayalı algı çalışmalarına yönelik açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; FİYAŞ tarafından düzenlenen, birçok şirketin katıldığı ve şirketimiz tarafından kazanılmış ihale ile, 2013 yılından bu yana yönetimini üstlendiğimiz Intercity İstanbul Park olarak ilk günden bu yana temel hedefimiz, dünyanın en iyi pistlerinden biri olan bu tesisin, otomobil sporlarına, Türk sporcularına ve otomobil sektörüne hizmet etmesini sağlamak, tesisi ve üzerindeki tüm yapıları, milyonlarca dolar maddi ve büyük manevi bedeller ödeyerek, vatanseverlik ve vakıf kültürü bilinciyle yapılış amacına uygun kullanarak, sağlıklı bir biçimde korumaktır. Bu uğurda, tesisin yapım maliyeti olan tutarın yarısını harcamış olmaktan da gurur duyuyoruz. Tesiste geçirdiğimiz bu 11 yıl içinde de bu hedeflerimizi çok büyük başarıyla, ihale şartnamesine ve sözleşmemize harfiyen uygun olarak gerçekleştirdiğimizi görmenin mutluluğunu ve haklı gururunu da yaşıyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmenin yanında halkımızı da pistimizle tanıştırma ve ailece vakit geçirebilme imkanlarını da yaşatmamız bizler için ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur.

TOSFED ise hem yarışlarımızı iptal edip hem de “Bakın, yarış yapılmıyor” diyerek “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” mantığıyla tarafımıza haksız ithamlarda bulunmaya devam etmektedir. Oysa çok iyi bilmektedirler ki tüm işlerimiz bizzat kendileri tarafından engellenmiş, tesisimizde yarışların yapılmasına izin verilmemiş, yarışlar son anlarda iptal edilip Yunanistan’a alınmış, yapılabilen yarışlar ise ancak ve ancak Tahkim Kurulu kararları ile gerçekleştirilmiştir. Tüm bu engellemelere rağmen tesisimizde, tamamen kendi maddi imkanlarımızla 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirmiş olduğumuz Formula 1 yarışları başta olmak üzere, yapılan önemli organizasyon ve faaliyetlerin bazılarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

http://intercitypark/intercitypark-etkinlikler-ozeti

Geldiğimiz noktada TOSFED yönetimi, geride bıraktığımız 11 yılda olduğu gibi, bugün de bizzat kendi yarattıkları kaostan yararlanarak ve akraba ilişkilerini kullanarak tesise “çökme” girişimlerine bir yenisini eklemektedir. Yönetimini yaptıkları Körfez Pisti’nin içler acısı halini görmeden, dünyanın en önemli kentlerinden İstanbul’da böylesine büyük bir alana yayılmış, 11 yıldır birçok farklı uluslararası ve ulusal yarış organize eden, tesisi profesyonelce, hakkıyla, sözleşme şartlarına ve amacına uygun bir şekilde işleten Intercity İstanbul Park yönetimini karalayıp pisti ele geçirme çabaları, kişisel egoları ve çıkar ilişkileri ile ilgilidir. Ne yüce devletimizin, ne de yüce yargımızın, tesisin bir aylık elektrik masraflarını bile ödeyemeyecek bir kuruma peşkeş çekilerek, bu güzide tesisin atıl hale gelmesine ve çürümeye terk edilmesine müsaade etmeyeceğine olan inancımız tamdır."