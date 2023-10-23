Kerem Kazaz Rally RACC’de Gençler Birincisi
17 yaşındaki genç sporcumuz Kerem Kazaz, Alba Sanchez ile start aldığı Rally RACC’de Clio Trophy İspanya gençler klasmanını ilk sırada tamamladı.
İspanya’nın en önemli toprak yarışı olan ve WRC parkurunda koşulan yarışta, ikincinin sadece 22 saniye arkasında dördüncü olarak finişe gelen Kazaz, son teknik kontrolde iki rakibi 5’er dakika ceza alınca yarışı dördüncü ve beşinci olarak bitirmiş sayıldılar.
Bu sonuçlar son iki yarışta mekanik arızalarla puan kaybeden pilotumuzu, ilk gençler şampiyonluğu şansından etti.
Kerem Kazaz 5 yarışlık seriyi genel klasman beşincisi ve gençlerde ikinci olarak tamamladı.
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar