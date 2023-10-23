Kerem Kazaz Rally RACC’de Gençler Birincisi

İspanya’nın en önemli toprak yarışı olan ve WRC parkurunda koşulan yarışta, ikincinin sadece 22 saniye arkasında dördüncü olarak finişe gelen Kazaz, son teknik kontrolde iki rakibi 5’er dakika ceza alınca yarışı dördüncü ve beşinci olarak bitirmiş sayıldılar.

Bu sonuçlar son iki yarışta mekanik arızalarla puan kaybeden pilotumuzu, ilk gençler şampiyonluğu şansından etti.

Kerem Kazaz 5 yarışlık seriyi genel klasman beşincisi ve gençlerde ikinci olarak tamamladı.