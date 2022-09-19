Avcıoğlu-Korkmaz 4'te 4 Yaptı

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ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun dördüncü rallisi, Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sona erdi. Milli sporcu Avcıoğlu, aynı zamanda sınıf 2’de de ilk sırayı elde ederken bu zaferle 4’te 4 yaparak Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki liderliğini sürdürdü. Genel klasman ikinciliğini aynı takımdan Cem Alakoç-Gürkal Menderes ekibi elde ederken, genel klasman üçüncüsü BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay oldu. Yarışın markalar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye, takımlar birinciliğini ise Toksport WRT kazandı.

İki gün süren ve zorlu toprak rallide, Sınıf 3’te Castrol Ford Team Türkiye takımından Efe Ünver-Bahadır Gücenmez, Sınıf 4 ve İki Çeker klasmanında aynı takımdan Burak Başlık-Bahadır Özcan, Sınıf N’de GP Garage My Team’den Emre Erciyas-Hakan Uçucu ve Sınıf 5’te ise Renault Clio Trophy Türkiye’den Menderes Okur-Özden Yılmaz birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarışın genç pilotlar birincisi ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Red Bull sporcusu Türkkan oldu.

Klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar genel klasman ve Kategori 2 birinciliğini kazanan ekip oldular. Onur Çelikyay-Serdar Canbek ekibinin Murat 124 ile ikinciliği ve Kategori 1 birinciliğini elde ettiği historic klasmanında, baba oğul sporcular Ömer Gür-Levent Gür Murat 131 ile üçüncü sırada yer aldılar.

Aynız zamanda Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası‘na da puan veren 39.Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nin bu klasmanı, Castrol Ford Team Türkiye’den Levent Şapçılar-Deniz Gümüş ekibinin genel klasman ve Kategori 4 birinciliği ile son buldu. Aynı takımdan Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı genel klasman ikinciliği ve Kategori 2 birinciliğini kazanırken, üçüncülüğü GP Garage My Team'den Erhan Akbaş-Ersen Yıldız ekibi elde etti. Kupada Kategori 3’te Yasin Güleç-Caner Akgenç ve Kategori 1’de ise Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ilk sırayı kazanan isimler oldular.