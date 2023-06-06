Toyota, Le Mans öncesinde 'zor bir durumda'

7 numaralı Toyota GR010 HYBRID'in sürücüsü, Japon üreticinin önümüzdeki hafta sonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın çift puanlı turu için Pazar günü yapılan resmi testin iki seansında üçüncülükten daha iyi bir derece elde edememesinin ardından bu yorumu yaptı.

Kobayashi, geçtiğimiz hafta WEC'in Hypercar sınıfında yapılan ve GR010 HYBRID Le Mans Hypercar'ın minimum ağırlığını 37 kg artıran Performans Dengesi değişikliklerine değinmedi.

Takım arkadaşı Mike Conway, Toyota'nın 8.47 mil uzunluğundaki Circuit de la Sarthe'da gerçekleştirilen test gününün üç saatlik iki seansını beşinci ve üçüncü sırada tamamlamasının ardından "hâlâ hızlanmaları gereken noktalar olduğunu' ekledi.

Kobayashi ve Conway'in Jose Maria Lopez ile paylaştığı 7 numaralı araç, 499P LMH ile her iki seansta da zirvede yer alan Ferrari'nin sırasıyla 1.1 ve 0.3 saniye gerisinde kaldı.

Toyota açılış test periyodunda Ferrari, Peugeot ve Porsche'nin arkasında; ikinci test periyodunda ise Ferrari ve Porsche'nin arkasında kaldı.

8 numaralı Toyota sabah ve öğleden sonra sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu sırada yer aldı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Rainier Ehrhardt

Toyota Gazoo Racing Europe teknik patronu Pascal Vasselon testi 'en iyi günümüz değil' diye tanımladı.

Bunu biraz daha açması istendiğinde ise şu yanıtı verdi: "Sadece tur zamanlarına bakın, eminim bir fikriniz olacaktır."

Ayrıca BoP'den bahsetmedi, sadece tempo eksikliğinin 'sürpriz olmadığını' ancak bunu düzelmeye çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Tur zamanını geliştirmek için bir kamyon dolusu mühendisimiz var."

Vasselon, Conway'in sabah seansının hemen sonunda Tertre Rouge'da yaptığı kazanın Toyota'nın gün içindeki test programı üzerinde önemsiz bir etkisi olduğunu açıkladı.

Araç sadece karoser hasarı aldı ve öğleden sonra çalışmaya hazırdı.

Sebastien Buemi'nin Formula E için Jakarta'da olması nedeniyle Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın koşuların çoğunu yaptığı #8 aracının temposunun yetersizliği konusunda daha fazla endişe duyduğunu ifade etti.

Vasselon, "#8 ile daha fazla sorun yaşadık, #7'den bile daha yavaştı ve hız eksikliğini tam olarak anlayamadık."

Kokpitten emekli olduktan bir yıldan fazla bir süre sonra bu sezon Toyota'nın WEC yedeği olarak görev yapan Kazuki Nakajima, sabah saatlerinde araçla altı iniş ve çıkış turu tamamladı.