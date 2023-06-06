LeBron James, Le Mans 24 Saat'e start verecek!

Basketbol tarihinin en büyük isimlerinden kabul edilen LeBron James, 19 yıllık profesyonel kariyerine 4 NBA şampiyonluğu, 4 en değerli oyuncu ödülü ve iki Olimpiyat altın madalyası sığdırdı.

Diğer sporlarla da yakından ilgilendiği bilinen James, kısa süre önce bu yıl 100. kez düzenlenen Le Mans 24 Saat'in startını verecek isim olarak resmen açıklandı.

Fransa bayrağının sallanmasıyla başlayan yarışta bu görev çoğunlukla önemli bir isme veriliyor; geçmişte Rafael Nadal, Brad Pitt, Alain Delon, Georges Pompidou ve Steve McQueen gibi isimleri bu rolde görmüştük.

Kendisine verilen bu fırsattan ötürü minnettarlığını dile getiren LeBron, "Sporu en üst düzeyde görmek ve deneyimlemek gibisi yoktur," dedi.

"Motor sporlarındaki bu tarihi anın bir parçası olmak ve dünyanın en büyük spor etkinliklerinden birinin yüzüncü yılını kutlamaya yardımcı olmak benim için bir onurdur."

"Bu ikonik yarışı başlatmak ve dünya çapındaki sürücülerin mücadelesini izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Automobile Club de l'Ouest Başkanı Pierre Fillon, "LeBron James'i 24 Saat Le Mans'ın Yüzüncü Yılında ağırlamaktan büyük heyecan duyuyor, davetimizi kabul ettiği için kendisine en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

"Le Mans 24 Saat, geçmişte çeşitli alanlardan bazı büyük isimleri ağırlamış olan dünyaca ünlü bir yarış. LeBron James de başarıları ve rekorlarıyla saygı ve hayranlık uyandıran gerçek bir spor efsanesi."

"Kendisini eşsiz Le Mans atmosferiyle ve dünyanın en büyük dayanıklılık yarışının yüzüncü yıldönümünün yarattığı heyecanla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.