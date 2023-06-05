Le Mans 24 Saat, ilk test günü: Ferrari zirvede, Toyota düşüşte!

Motor sporları tarihinin en büyük yarışı öncesi düzenlenen altı saatlik ilk testi zirvede tamamlayan isim, #51 Ferrari sürücüsü Antonio Giovinazi oldu.

Öğleden sonra seansının başlarında 3.29.504 yapan Giovinazzi'nin bu derecesini geçebilen çıkmadı.

İkinci sırada Laurens Vanthoor'un 3.29.648'lik derecesiyle #6 Porsche yer aldı.

Vanthoor aslında 3.29.274 gibi bir derece yakalamıştı, ancak Tertre Rouge çıkışında pist limitlerini ihlal ettiği için bu derecesi silindi.

Üçüncü sırada dağınık bir seans geçiren Toyota yer aldı; Kamui Kobayashi, #7 Toyota ile 3.29.827 yaparak ufak da olsa bir moral bulmayı başardı.

#7 Toyota, öğlen seansının sonlarına doğru Mike Conway'in ufak bir kazasıyla kaporta hasarı alsa da öğleden sonra yola devam edebildi.

Dördüncü sıra Antonio Fuoco ile #50 Ferrari'ye giderken, beş ve altıncı sıralarda Porsche yer aldı. Performans Dengesi değişikliklerinin ardından avantaj kazanması beklenen Porsche'un iyi bir açılış yaptığı söylenebilir.

Yedinci sırada Paul di Resta ile #93 Peugeot yer almakta, ancak Fransız üreticinin başı yine teknik sorunlarla dertte.

Sekizinci sıra tam zamanlı yarışan #2 Cadillac'a giderken, dokuzuncu sıra zor bir gün geçiren #8 Toyota'ya gitti.

Hypercar sınıfının en altında ise Vanwall ve Glickenhaus yer aldı, kendi aralarında çekişmesi beklenen bu ikiliden önde kalan taraf Vanwall.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Rainier Ehrhardt

Bir aracıyla Hypercar sınıfına geçiş yapan Jota, LMP2'deki tek aracıyla zirvede yer aldı.

Pietro Fittipaldi'nin 3.35.472'lik derecesi, WRT'ye ikinci sırayı getiren Ferdinand Habsburg'un 3.36.243'lük derecesinden 0.8 saniye civarı daha hızlıydı!

Üçüncü sırada ise bu seneyi Hypercar hazırlığıyla geçiren Signatech Alpine yer alıyor.

GTE Am'de ise zirve JMW Ferrari'ye gitti, ikinci sırada ise AF Corse Ferrari bulunmakta!

Hendrick Motorsport'un Garage 56 kapsamında piste çıkan Camaro LS1 NASCAR Next Gen aracı ise 3.53.761 gibi bir derece elde etmeyi ve GTE Am sınıfının önünde yer almayı başardı.