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IndyCar / Road America Haberler

Brown: ''O’Ward bana Montoya'nın gençliğini hatırlatıyor''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Zak Brown, McLaren IndyCar yıldız sürücüsü Pato O'Ward'ın ona, Juan Pablo Montoya'nın gençliğini hatırlattığını açıkladı.

Brown: ''O’Ward bana Montoya'nın gençliğini hatırlatıyor''

Arrow McLaren SP sürücüsü O'Ward, 16. başladığı yarışta, kariyerindeki ikinci galibiyetini almak için Detroit'te savaştı ve böylelikle şampiyonluk mücadelesine de geri dönmüş oldu.

22 yaşındaki sürücünün performansı dünya çapından övgüler topladı ve Red Bull sürücüsü Sergio Perez de vatandaşının ''dünyadaki en iyi sürücülerle mücadele edecek kadar iyi'' olduğunu söyledi.

Autosport/Motorsport.com'a O'Ward'ın Detroit'te aldığı galibiyet hakkında konuşan McLaren Racing patronu Brown, ''Uzun zamandır böyle bir yarış izlememiştim.'' dedi.

Brown, O'Ward'ı iki kez Indianapolis 500'ü kazanan Montoya'nın gençliğine benzetti.

''O'Ward bana Juan Pablo Montoya'nın gençliğini hatırlatıyor.''

''Her şey kontrolü altındaydı ve çok agresifti. Aynı zamanda Scott Dixon, Colton Herta ve Josef Newgarden'ın da hakkını vermek gerek, çok temiz yarıştılar.''

''Bu harika bir sürüştü. Bence o doğal olarak çok yetenekli. Oval pistlerde aracı, Montoya'nın yaptığı gibi sürebiliyor ve bu onu korkutuyormuş gibi görünmüyor.''

Sezonun başında Brown, O'Ward'ın bu yıl herhangi bir IndyCar yarışı kazanması durumunda, Meksikalı sürücünün Abu Dabi'deki F1 testlerine katılabileceğini söylemişti.

O'Ward, sezonun son yarışının ardından Yas Marina Pisti'nde yapılacak olan testlere katılacak ve ilk kez bir Formula 1 aracını kullanacak.

Ancak Brown, O'Ward'ın odağının IndyCar olarak kalması gerektiğini de söyledi. Road America'da dokuzuncu sırada bitiren O'Ward, yeni şampiyona lideri Alex Palou'nun 28 puan arkasında.

Brown sözlerine şu şekilde devam etti: ''Yılın sonunda testlere katılacak.''

''O genç, henüz 21 yaşında. Kariyerinin onu nereye götüreceğini görelim. Şimdilik, onun IndyCar'a odaklanmasını istiyoruz. IndyCar şampiyonluğu son yarışa kalabilir ve üç, dört veya beş sürücü şampiyonayı kazanmak için mücadele edebilir.''

''Onun buraya odaklanmasını istiyoruz ancak bizi çok etkiliyor.''

''Abu Dabi'deki testlerin nasıl geçeceğini görelim ve sonrasına bakacağız.''

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