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IndyCar / Detroit Yarış raporu

Detroit IndyCar: O'Ward bu sezonki ikinci galibiyetini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Arrow McLaren SP-Chevrolet pilotu Patricio O'Ward, yarışın sonundaki atağıyla yarışı kazanmayı başardı.

Detroit IndyCar: O'Ward bu sezonki ikinci galibiyetini aldı

Pole pozisyonunun sahibi Josef Newgarden, iyi bir start aldı ve ikinci sıradaki Colton Herta'dan pozisyonunu korudu. Üçüncü virajda ise Max Chilton, frenleme noktasını kaçırdı ve James Hinchcliffe'nin arkasına çarptı.

Yarış bu kazanın ardından 4. turda yeniden başlatıldı. Yedinci tura geldiğimizde Newgarden çoktan 3 saniyelik bir fark açmıştı bile. 

Romain Grosjean, Jack Harvey'le temas yaşadı ve pitten geçme cezası aldı. 

Yarışın orta noktasına yani 35. tura geldiğimizde, Newgarden 10 saniye liderdi. Onun arkasında ise Herta, Palou, Rahal, Dixon, O'Ward, Power, Ferrucci, Hunter-Reay ve Rinus VeeKay sıralaması oluştu. 

Ancak turlar ilerledikçe Herta, Newgarden'la arasındaki farkı 5.5 saniyeye kadar indirdi. Herta, bunun ardından son kez pite geldi. Sonrasında Newgarden da pite geldi ve kullanılmış bir lastik seti taktı. Herta'nın lastikleri daha yeniydi ve farkı 3 saniyeye kadar indirdi.

50. tura geldiğimizde Herta yarışın en hızlı turunu kaydetmiş ve Newgarden'la arasındaki farkı 1.3 saniyeye kadar indirmişti. 

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

54. turda, Jimmie Johson, birinci virajın çıkışında spin attı ve aracı durdu. Bu da sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

58. turda yarış yeniden başlatıldı. Yarış yeniden başlatılıdığında Newgarden, Herta, Palou, Rahal, Dixon ve O'Ward sıralaması vardı. 6. sırada yer alan O'Ward, ilk virajda Dixon'ı arkasında bıraktı ve 5. sıraya yükseldi.

Newgarden ise lastiklerini daha hızlı ısıtarak 1.1 saniyelik bir fark açmayı başarmıştı. Sonrasında Grosjean spin attı ve frenleri alev aldı. Fransız pilot, aracından indi, pist kenarındaki görevlilerden bir yangın söndürücü aldı ve frenlerini söndürmeye çalıştı.

Bu olayın ardından bir kez daha sarı bayraklar dalgalanmaya başladı.

Yarışın bitimine 7 tur kala, yarış yeniden başlatıldı.  O'Ward, yine ilk virajda atak yaptı ve Rahal'ı arkasında bıraktı. Sonrasında momentumunu korumayı başardı ve arka düzlükte Palou'yu da geçti. 

O'Ward, bir tur sonra da ikinci sırada bulunan Herta'yı mükemmel bir atakla 6. virajda arkasında bıraktı ve Newgarden'ı kovalamaya başladı.

Newgarden'ın 0.2 sn arkasındaki O'Ward temkinliydi ve bir atak için acele etmedi. Bu esnada 3. sıradaki Herta, bu ikiliyi yakaladı.

Yarışın bitimine 2 tur kala, Herta 3. virajda iki pilotu birden geçmeyi denedi ve pistten taştı. 6. viraja gelindiğinde O'Ward sağ tarafta kalarak virajı açtı, daha dar bir çizgi kullanarak daha iyi bir çekiş yakaladı ve 7. viraja gelinirken Newgarden'ı arkasında bıraktı.

O'Ward, son iki turda hata yapmadı ve yarışı kazanmasını bildi. Newgarden ise ikinci oldu.

İkilinin arkasında Herta'nın pistten taşarak momentum kaybetmesini fırsata çeviren Palou, Herta'yı geçmeyi başardı. Böylelikle Palou yarışı 3. sırada tamamladı. Herta, aceleci atağında yaptığı hatayla birlikte 4. olurken; RLL-Honda pilotu Rahal, yarışı 5. sırada tamamladı.

Arrow McLaren SP, bu galibiyetle birlikte 9. zaferlerine ulaştı. Bu galibiyet, aynı zamanda O'Ward'ın kariyerinin ikinci galibiyeti oldu ve onu şampiyona liderliğine yükseltti.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 70 1:41'30.881     97.227
2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 70 1:41'37.640 6.759 6.759 97.120
3 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 70 1:41'37.820 6.939 0.179 97.117
4 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 70 1:41'37.937 7.055 0.116 97.115
5 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 70 1:41'38.576 7.695 0.639 97.105
6 Australia Will Power United States Team Penske 70 1:41'39.323 8.441 0.746 97.093
7 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 70 1:41'39.713 8.832 0.390 97.087
8 France Simon Pagenaud United States Team Penske 70 1:41'39.945 9.064 0.231 97.083
9 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 70 1:41'40.406 9.524 0.460 97.076
10 United States Santino Ferrucci United States Rahal Letterman Lanigan Racing 70 1:41'41.567 10.686 1.161 97.057
11 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 70 1:41'41.866 10.985 0.299 97.052
12 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 70 1:41'42.457 11.576 0.590 97.043
13 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 70 1:41'45.091 14.209 2.633 97.001
14 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 70 1:41'45.878 14.996 0.787 96.989
15 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 70 1:41'46.034 15.152 0.156 96.986
16 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 70 1:41'46.154 15.272 0.119 96.984
17 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 70 1:41'46.999 16.118 0.845 96.971
18 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 70 1:41'47.735 16.854 0.736 96.959
19 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 69 1:41'48.661 1 Lap 1 Lap 95.559
20 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 69 1:41'55.731 1 Lap 7.070 95.449
21 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 69 1:42'04.650 1 Lap 8.919 95.310
22 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 68 1:41'50.633 2 Laps 1 Lap 94.144
23 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 61 1:41'53.513 9 Laps 7 Laps 84.413
24 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 57 1:22'40.171 13 Laps 4 Laps 97.218
25 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 46 1:04'47.910 24 Laps 11 Laps 100.095
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