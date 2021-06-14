Detroit IndyCar: O'Ward bu sezonki ikinci galibiyetini aldı

Pole pozisyonunun sahibi Josef Newgarden, iyi bir start aldı ve ikinci sıradaki Colton Herta'dan pozisyonunu korudu. Üçüncü virajda ise Max Chilton, frenleme noktasını kaçırdı ve James Hinchcliffe'nin arkasına çarptı.

Yarış bu kazanın ardından 4. turda yeniden başlatıldı. Yedinci tura geldiğimizde Newgarden çoktan 3 saniyelik bir fark açmıştı bile.

Romain Grosjean, Jack Harvey'le temas yaşadı ve pitten geçme cezası aldı.

Yarışın orta noktasına yani 35. tura geldiğimizde, Newgarden 10 saniye liderdi. Onun arkasında ise Herta, Palou, Rahal, Dixon, O'Ward, Power, Ferrucci, Hunter-Reay ve Rinus VeeKay sıralaması oluştu.

Ancak turlar ilerledikçe Herta, Newgarden'la arasındaki farkı 5.5 saniyeye kadar indirdi. Herta, bunun ardından son kez pite geldi. Sonrasında Newgarden da pite geldi ve kullanılmış bir lastik seti taktı. Herta'nın lastikleri daha yeniydi ve farkı 3 saniyeye kadar indirdi.

50. tura geldiğimizde Herta yarışın en hızlı turunu kaydetmiş ve Newgarden'la arasındaki farkı 1.3 saniyeye kadar indirmişti.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

54. turda, Jimmie Johson, birinci virajın çıkışında spin attı ve aracı durdu. Bu da sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

58. turda yarış yeniden başlatıldı. Yarış yeniden başlatılıdığında Newgarden, Herta, Palou, Rahal, Dixon ve O'Ward sıralaması vardı. 6. sırada yer alan O'Ward, ilk virajda Dixon'ı arkasında bıraktı ve 5. sıraya yükseldi.

Newgarden ise lastiklerini daha hızlı ısıtarak 1.1 saniyelik bir fark açmayı başarmıştı. Sonrasında Grosjean spin attı ve frenleri alev aldı. Fransız pilot, aracından indi, pist kenarındaki görevlilerden bir yangın söndürücü aldı ve frenlerini söndürmeye çalıştı.

Bu olayın ardından bir kez daha sarı bayraklar dalgalanmaya başladı.

Yarışın bitimine 7 tur kala, yarış yeniden başlatıldı. O'Ward, yine ilk virajda atak yaptı ve Rahal'ı arkasında bıraktı. Sonrasında momentumunu korumayı başardı ve arka düzlükte Palou'yu da geçti.

O'Ward, bir tur sonra da ikinci sırada bulunan Herta'yı mükemmel bir atakla 6. virajda arkasında bıraktı ve Newgarden'ı kovalamaya başladı.

Newgarden'ın 0.2 sn arkasındaki O'Ward temkinliydi ve bir atak için acele etmedi. Bu esnada 3. sıradaki Herta, bu ikiliyi yakaladı.

Yarışın bitimine 2 tur kala, Herta 3. virajda iki pilotu birden geçmeyi denedi ve pistten taştı. 6. viraja gelindiğinde O'Ward sağ tarafta kalarak virajı açtı, daha dar bir çizgi kullanarak daha iyi bir çekiş yakaladı ve 7. viraja gelinirken Newgarden'ı arkasında bıraktı.

O'Ward, son iki turda hata yapmadı ve yarışı kazanmasını bildi. Newgarden ise ikinci oldu.

İkilinin arkasında Herta'nın pistten taşarak momentum kaybetmesini fırsata çeviren Palou, Herta'yı geçmeyi başardı. Böylelikle Palou yarışı 3. sırada tamamladı. Herta, aceleci atağında yaptığı hatayla birlikte 4. olurken; RLL-Honda pilotu Rahal, yarışı 5. sırada tamamladı.

Arrow McLaren SP, bu galibiyetle birlikte 9. zaferlerine ulaştı. Bu galibiyet, aynı zamanda O'Ward'ın kariyerinin ikinci galibiyeti oldu ve onu şampiyona liderliğine yükseltti.

Yarış sonucu: