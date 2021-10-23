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TOSFED’de Üçlertoprağı Tek Aday

27 Ekim Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşecek olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Seçimli Olağan Genel Kurulu’na, halen bu görevi sürdürmekte olan Eren Üçlertoprağı tek aday olarak giriyor.

TOSFED’de Üçlertoprağı Tek Aday

153 delegenin teklif beyanı ile resmi adaylık başvurusunu yapan Üçlertoprağı, yeniden seçilmesi halinde sorumluluklarının daha da artacağının bilinciyle, yüksek bir motivasyon ile göreve hazır olduklarını açıkladı. “Takdirleri ve güçlü destekleri için Kulüp Başkanlarımıza ve Delegelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun sporumuz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Eren Üçlertoprağı, yönetim kurulu ile birlikte geliştirdikleri projeleri devam ettirmenin yanı sıra, yeni dönemde en büyük hedeflerinin tesisleşmeye ağırlık vermek olacağını belirtti.

Üçlertoprağı, geçtiğimiz dönemde iki kez Formula 1 ve iki kez de Dünya Ralli Şampiyonası gibi çok önemli Uluslararası organizasyonları üst düzey başarıyla tamamladıklarını belirterek, ayrıca son dönemde genç sporcularla ülkemizi Uluslararası arena başarıyla temsil ettiklerini ve bu başarıların devam edeceğini açıkladı. 2021 sezonunda Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası, AVIS Türkiye Pist Şampiyonası, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası ve Bitci.com TOSFED Baja Kupası başta olmak üzere birçok sponsorluğu da hayata geçirdiklerini  ve bunun federasyon tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Eren Üçlertoprağı, ayrıca Bitci Teknoloji  ile önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak 3 yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, yeni dönemde hem organizasyonlara, hem de sporcu alt yapısına önemli yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

 

Eren Üçlertoprağı Kimdir?

Lise eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Eren Üçlertoprağı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında otomobil sporlarına olan merakından dolayı önce amatör sonrasında profesyonel olarak ralli ile ilgilenmeye başladı. Spor kariyeri boyunca birincilikleri ve dereceleri bulunan Eren Üçlertoprağı, meslek hayatına başlaması ile birlikte profesyonel spor hayatını sonlandırdı.

5 Aralık 2015 TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu’nda Serkan Yazıcı başkanlığındaki yeni yönetimde TOSFED Başkan Vekili olarak görev alan Üçlertoprağı, 2017 yılında Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Dünya Motor Sporları Konseyi’nde de vekil üye seçildi. Daha sonra 28 Şubat 2019’da yapılan TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlık görevine seçilen Üçlertoprağı, aynı zamanda FIA Motorsporları Konseyi’nde vekil üye görevine devam ediyor.

 

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