Canossa Events, Canossa Racing'i kurduğunu açıkladı

Reggio Emilia (İtalya) 18 Ekim 2021 - Motorsport Network'ün bir parçası olan Canossa Events ile beraber LLC ve GPS Classic, Canossa Racing'in kuruluşunu açıkladılar. Canossa Racing, klasik araç meraklılarına ve sürücülere, pist aktiviteleri ayarlanmaya odaklanmış olan bir ortak girişim. Canossa Racing, Canossa Events'in geniş iletişim ağını GPS Classic’in klasik araç yarışları hakkında olan derin bilgisini tek çatı altında toplayacak.

Yeni ortak girişimin altında Canossa Racing, 1947 ve 1981 arasında üretilen tüm Alfa Romeo GT ve Tourism araçlarının yarıştığı ünlü bir İtalyan yarış serisi olan ve İtalya Otomobil Kulübü (ACI) tarafından da tasdiklenmiş olan Alfa Revival Kupası'nı da üzerine geçirdi.

Canossa Racing'in kuruluşu, Canossa Events tarafından düzenlenen pek çok spor ve klasik araç organizasyonuna yardımcı olacak, pek çok sürücüye, araç koleksiyonerine ve meraklılarına özel organizasyonlar sunacak ve Motorsport Network'ün Driven Lifestyle bölümünde yeni bağlantılar yaratacak.

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Luigi Orlandini, Canossa Events'in başkanı ve CEO'su şunları söyledi: "Yeni ortak girişimimiz olan Canossa Racing'i duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu girişim, devam eden büyüme stratejimizde bir diğer heyecanlı adım olacak. Birlikte, zamanlarını pistte geçirmek isteyen herkese yeni fırsatlar yaratacağız. Bununla beraber, özgün bir Alfa Romeo'nun direksiyonunda yeni duygular yaşamaya heyecanlı olan 'Alfisti' kesimine özgü Alfa Revival Kupası'nı üzerimize geçirmemiz de inanılmaz bir yarış serisi için mükemmel bir örnek."

Tommaso Gelmini, GPS Classic'in kurucusu ve CEO'su şunları söyledi: "Motor sporlarında ve otomotiv çevresinde, deneyim ve organizasyonların uluslararası endüstri lideri olan Canossa Events ile birleşerek Canossa Racing'i yaratmamızdan dolayı çok heyecanlıyım. 15 seneden fazla bir süredir GPS Classic, seçkin yarış araçları için organizasyonlar ayarlamakta ve bu da deneyimimizi Canossa ekibi ile paylaşmamız için iyi bir fırsat. Bu yeni ortak girişim, ve Alfa Revival Kupası'nın üzerimize geçirilmesi, yarış serisini daha fazla geliştirmemiz için ve seriyi daha geniş ve daha uluslararası bir çevreye ulaştırmamız üzerine bize inanılmaz bir fırsat sunuyor."