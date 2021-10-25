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Motorsport Network, Autoblog Arjantin'i bünyesine kattı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Grup aynı zamanda InsideEVs Arjantin'i de yayına alıyor.

Motorsport Network, Autoblog Arjantin'i bünyesine kattı

(Miami, Florida) – 25 Ekim 2021 – Motorsport Network bugün, ülkenin en çok okunan otomotiv haber sitesi Autoblog Arjantin'i satın aldığını duyurdu. Autoblog Arjantin sitesi, Motorsport Network platformuna taşınacak ve Motor1.com Arjantin olarak bilinecek.

Motorsport Network ayrıca elektrikli araç haberlerini kapsayan Inside EV amiral gemisi dijital mülkünün bir parçası olan InsideEVs Argentina'nın lansmanını da duyurdu.

Motor1.com Arjantin, Latin Amerika'daki İspanyolca konuşan kitleye coğrafi hedefli haberleri, müşteri ve meraklılar için yeni ve kullanılmış otomobillere odaklanarak, haberler, incelemeler, satın alma rehberleri ve fiyatlandırmanın yanı sıra premium videoları içeren içerikle sunacak. InsideEVs Arjantin ise, elektrikli araçlarla ilgili güncel haberleri sunmaya ve bu araçların detaylarını derinlemesine incelemeye odaklanacak.

Motorsport Network CDO'su Filippo Salza; "Arjantin, Güney Amerika'daki en büyük otomobil pazarlarından birini temsil ediyor. Motor1.com, otomotiv endüstrisi için haber raporlama ve Autoblog Arjantin ve bunun sonucunda Motor1.com ve InsideEVs Arjantin sürümlerinin lansmanı, Motorsport Network'ün küresel iş stratejisini ve dünya çapında yeni bölgelere yayılmasını destekliyor." şeklinde konuştu.

Autoblog Arjantin'in kurucusu ve Motor1.com Arjantin'in yeni direktörü Carlos Cristófalo şunları ekledi: "Motorsport Network portföyünün ve Motor1.com ailesinin bir parçası olmak ve yerel haberler sağlayacak Inside EVs Arjantin'i piyasaya sürmek bizi çok heyecanlandırıyor. Çok başarılı olan Autoblog Arjantin'in arkasındaki yetenekli ekip, okuyuculara özellikle yerel pazara odaklanarak gelişen otomotiv endüstrisini anlamanın yeni ve heyecan verici yollarını sunmak için bu yeni platformlar altında çalışmaya devam edecek."

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