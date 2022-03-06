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Motorsport.com, YouTube'da 50.000 aboneye ulaşmasını kutluyor

YouTube hesabımızın 50 bin takipçiye ulaşmasının ardından bugün saat 21:00'de özel bir canlı yayın gerçekleştireceğiz.

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Motorsport.com Türkiye Youtube kanalımız, geçtiğimiz günlerde 50 bin aboneye ulaştı. Tüm takipçilerimize bunun için çok teşekkür ederiz. 

Biz de pazar günü (bugün) saat 21:00'de, hep birlikte canlı yayında kutlama yapmaya karar verdik.

Canlı yayın boyunca FNBX Shop'un sponsorluğunda harika hediyeler sizleri bekliyor olacak.

Cihangir Perperik, Abdullah Çelik ve Kemal Şengül'ün katılacağı programımızda aynı zamanda F1 ve Türkiye GP'nin durumu ile ilgili sohbet edeceğiz.

Saatlerinizi kurmayı unutmayın! Yayını yukarıdan veya buradan izleyebilirsiniz.

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