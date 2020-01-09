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GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Live adı Motorsport Tickets ile değiştirildi

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Motorsport Live adı Motorsport Tickets ile değiştirildi
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
9 Oca 2020 15:13

Londra, Birleşik Krallık – 9 Ocak 2019: Motorsport Network, bugün Autosport International etkinliğinde yapmış olduğu duyuruda şirketin bilet ve organizasyon kolunun adının Motorsport Tickets olduğunu açıkladı.

Motorsport Network, geçen sene uluslararası arenada motor sporları etkinlikleri için bilet ve organizasyon kolu olan Motorsport Live'i duyurmuştu. 6 farklı ülkede Formula 1, MotoGP,  Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Le Mans 24 Saat, Isle of Man gibi serilerin organizasyonları için bilet, etkinlik, konaklama gibi çözümler sunan Motorsport Live, aynı zamanda Orange Fan Villages (Max Verstappen taraftarları için özel etkinlik), BePart of McLaren gibi farklı çalışmalar da düzenledi.

Bu alanda hızlı bir ilerleme planlayan şirket, 4 yeni dilde ve 8 yeni ülkede yayına başlamadan önce ismini Motorsport Tickets olarak değiştirdi. Bu alan adıyla tamamen yenilenmiş internet sitesi, bu senenin ilerleyen dönemlerinde yayına girecek.

Motorsport Network Başkanı James Allen, "Bu yeni ismi ve beraberinde gelecek yeni bilet çözümlerini açıklamaktan memnunum. Alanında lider bilet hizmetimizin yanında 5 yıldızlı müşteri hizmetleri deneyimi sunacağız."

"Bu alandaki birleşim ile Motorsport Network, taraftarlara eşsiz bir motor sporları deneyimi sunacak. Tamamı bizim tarafımızdan yönetilen taraftar köyleri, kamp alanları, tribünler ve pilotların katıldığı söyleşileri içeren çok geniş çaplı, eşsiz bir bilet, seyahat ve organizasyon hizmeti sunacağız." dedi.

Motorsport Tickets

Motorsport Tickets

Photo by: Motorsport.com

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