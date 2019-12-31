Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2019 sezonu

Mayıs 2016'da Motorsport.com Türkiye olarak başlamamızın ardından 3. tam senemizi geride bırakıyoruz.

Özellikle Formula 1'de yaşanan Mercedes ve Lewis Hamilton dominasyonuna, taraftarların bu durum karşısında spordan uzaklaşmasına rağmen her sene hem ziyaret hem de sayfa gösterimi açısından ilerlemeyi sürdürmeyi başardık.

Her zaman benzer şeyleri yapıyor olmak zaman zaman olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Zaman zaman yavaşlayabiliyorsunuz, zaman zaman bu benzerlikten dolayı sıkıldığınız anlar olabiliyor ya da hatalarınız da olabiliyor. Bizler de çok uzun yıllardır bu işin içerisinde yer alan insanlar olarak bazen bu tür olumsuzlukları yaşıyor olsak da, her zaman sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan emin olabilirsiniz.

İlk olarak 2017'de sizlere istatistiksel olarak nerede olduğumuzu göstermemizin ardından, 2018'de de benzer paylaşımda bulunmuştuk. 2019'u geride bırakırken yine şeffaf bir şekilde istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Motorsport.com Türkiye internet sitesinde 9.8 milyon ziyaretçi ağırlarken toplam 42.3 milyon sayfa gösterimine ulaştık. Ancak buna ek olarak son birkaç aydır yayında olan mobil uygulamalarımızda aldığımız görüntülenme sayısı ile toplam 44.7 milyon sayfa gösterimi elde etmiş olduk. Aynı dönemde ziyaretçilerimizin internet sitesinde bulunma süresi 6 dk 22 sn oldu.

Her gün on binlerce kişi sitemizi ziyaret ederek yeni haberleri, gelişmeleri takip ediyorlar. Sitemizde en çok ziyaretçi sayısına 68.547 ile 22 Eylül'de yani Singapur GP'nin gerçekleştirildiği gün ulaştık. Onu 64 bin ziyaretçi ile Bahreyn GP günü takip etti.

En çok sayfa görüntülenmesine 485 bin görüntülenme ile 18 Şubat'ta ulaştık. O gün ne mi olmuştu? Kış testlerinin ilk günüydü ve yeni araçlar merakla takip edildi. En çok görüntülenme aldığımız 2. gün ise 20 Şubat'ta yani testlerin 3. günü oldu. O gün 385 bin görüntülenme aldık.

2016 - 2017 - 2018 - 2019 Kıyaslaması

2016 * 2017 2018 2019 Fark ** 2 milyon 800 bin 7.123.807 8.350.900 9.800.320 % 17 Sayfa gösterimi 11 milyon 32.075.751 41.450.107 44.700.000+ % 7 Oturum süresi 5 dk 5 sn 00:06:31 00:06:21 00:06:22 % 0.1 Günlük bazda en çok ziyaret 34.800+ 60.000+ 63.000+ 68.500+ % 8 Günlük bazda en çok görüntülenme 145.000+ 345.000+ 427.000+ 485.000+ % 13 Ortalama ziyaret 13.300+ 19.500+ 23.000+ 26.900+ % 17 Ortalama görüntülenme 52.300+ 89.000+ 113.000+ 122.000+ % 7

* 1 Haziran - 30 Aralık 2016 tarihleri arası

** 2018'e göre fark

Sosyal medya hesaplarımıza baktığımızda Motorsport Türkiye Facebook sayfasında 50.129 beğenme, Twitter hesabımızda 21.400 takip, Instagram hesabımızda 12.000 takipçi, Youtube hesabımızda ise 8.800 abone bulunuyor. Mobil uygulamalarımızı indiren kullanıcı sayısı ise 4000 civarında.

Peki en çok hangi içerikler görüntülendi?

1. Ferrari SF90 lansmanı - 149.014 görüntülenme

2. 2019 F1 araçları güncellemeleri - 146.033 görüntülenme

3. Formula 1 pilotlarının yıllar içerisindeki değişimi - 111.692 görüntülenme

4. Formula 1'de şampiyon olan 33 pilot - 97.429 görüntülenme

5. Mercedes W10 lansmanı - 91.862 görüntülenme

6. F1 tarihinin en çok yarış kazanan 86 aracı - 81.061 görüntülenme

7. Sakatlanıp tekrar yarışan F1 pilotları - 75.646 görüntülenme

8. McLaren MCL34 tanıtıldı - 74.345 görüntülenme

9. 2019 F1 pilotlarının kaskları - 70.512 görüntülenme

10. Haas 2019 F1 aracını tanıttı - 68.988 görüntülenme

*Yukarıdaki liste canlı anlatım yapılan sayfalar ayrıştırılarak oluşturuldu.

2019 yılının geride kalan son saatlerinde, Motorsport.com Türkiye olarak geçirdiğimiz sene için herkese teşekkür ediyor; tüm ziyaretçilerimize ve dostlarımıza güzel bir sene geçirmelerini diliyoruz.