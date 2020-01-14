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GENEL / Son dakika

Ford v Ferrari en iyi film Oscar’ına aday gösterildi

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Ford v Ferrari en iyi film Oscar’ına aday gösterildi
Ekleyen:
14 Oca 2020 06:40

Hollywood filmi “Ford v Ferrari” Akademi Ödülleri’nde en iyi film ödülüne aday olarak gösterildi – bu film yarış teması olup bu onura erişmiş olan ilk film.

Bazı ülkelerde “Le Mans ’66” ismiyle tanıtılan film aynı zamanda ses düzenlemesi, ses miksajı
ve film miksajı olmak üzere üç tane teknik kategoride de adaylık aldı. Oscar ödülleri 9
Şubat’ta Los Angeles’da düzenlenecek olan törenle açıklanacak.

James Mangold tarafından yönetilen filmde, Ford v Ferrari güçlü bir yarış ile karşı karşıya.
Film The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a
Time…In Hollywood ve Parasite gibi filmlerle ödülü almak için mücadele verecek.
Filmin başrolünde Ken Miles rolüyle Christian Bale ve Ford’un takım patronu Carroll Shelby
rolüyle Matt Damon var.

Yarış fanları ve film kritikleri tarafından geçer not alan film, üst düzey bir şekilde
onurlandırıldı. Bale Golden Globe ödüllerinde en iyi aktör dalında aday oldu, ancak
kazanamadıysa da kendisi Screen Actors Guild ödüllerinde kısa listeye kaldı. Ödüller 19
Ocak’ta açıklanacak.

Film aynı zamanda düzenleme, ses ve sinemacılık dallarında BAFTA ödülüne aday gösterildi,
kazananlar ise 2 Şubat’ta açıklanacak.

Her ne kadar John Frankenheimer’ın 1966 Grand Prix adlı filmi kurgu, ses düzenlemesi ve ses
dallarında aday olup ödülü kazanmış olsa da yarışlarla ilgili filmler Akademi Ödülleri
tarafından pek ilgi görmemiştir.

Tom Cruise’un 1990 yılındaki filmi Days of Thunder en iyi ses dalında adaylık sahibi olmuş,
ancak ödülü kazanamamıştı.

Ron Howard’ın 2013’te yaptığı ve Niki Lauda/James Hunt savaşını konu içeren Rush filmi
Akademi Ödülleri tarafından gözden kaçmıştı. Her ne kadar Golden Globe ödüllerinde En İyi
Film (Drama) ödülüne aday olsa da ödülü kazanamadı. Aynı şekilde filmde Niki Lauda’yı
canlandıran Daniel Bruhl’un En İyi Yardımcı Karakter adaylığı aldığı BAFTA’da Rush En İyi
Britanyalı Film ödülüne de layık görülmüştü. Film her ne kadar büyük ödüller toplamasa da
BAFTA’da En İyi Düzenleme ödülüne layık görülmüştü.

Steve McQueen’in baş rolünde olduğu Michel Legrand’ın 1971 yapımı Le Mans filmi ise
Golden Globe’larda adaylık kazanmıştı ancak Shaft filmine kaybetmişti. Al Pacino ise 1977
yılında Sydney Pollack tarafından çekilmiş Bobby Deerfield adlı filmde canlandırdığı F1 pilotu
karakteriyle Golden Globe’da En İyi Aktör dalında adaylık sahibi olmuştu.

Çeviri: Efe Kahya

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Seri Le Mans , GENEL
Editör Adam Cooper

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