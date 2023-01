More Than Equal, yeni bir küresel taraftar anketi başlattı İlk kadın Formula 1 dünya şampiyonunu çıkarmayı amaçlayan More Than Equal, kadınların motor sporlarına katılımına ilişkin küresel bir anket başlattı.

Ekleyen: Ezel Tan , Editör Haberi dinle Haziran 2022'de 13 F1 galibiyeti bulunan David Coulthard ve işadamı Karel Komarek tarafından kurulan More Than Equal, kadın sürücülerin karşılaştıkları sorunları ve yarışlarda zirveye çıkmalarını engelleyen unsurları araştırmayı amaçlıyor. Bu araştırmanın bir parçası olarak, kadınlara yönelik tutumları, algıları ve zorlukları belirlemek üzere Küresel Tutum Anketi hazırlandı. 10 dakikalık bir anketle taraftarlara ve katılımcılara kadınların yarışlarda karşılaştıkları fiziksel ve zihinsel zorluklara ilişkin görüşleri soruluyor. Ayrıca taraftarların sporu daha kapsayıcı hale getirme konusundaki görüşlerini, önceki girişimlerin etkisini ve hangi kurumların her düzeyde değişim yaratmak için en iyi konumda olduğunu da soruyor. More Than Equal Kıdemli Danışmanı Kate Beavan şunları söylüyor: "Sporu seviyoruz, yarışmayı seviyoruz ve olağanüstü yetenekli sporcuların olağanüstü işler başarmasını izlemeyi seviyoruz." "Ancak bir F1 aracının direksiyonuna geçen kadın sayısına kıyasla, uzaya çıkan kadın sayısı daha fazla." "Bu anket, küresel anlamda yetenekli kadın pilotlar aramamız, onlara gelecek vadeden erkeklerin aldığı eğitim ve desteği sağlamamız ve formula yarışlarının zirvesindeki cinsiyet çeşitliliğinin önündeki engelleri kaldırmamız için zemin hazırlamamıza yardımcı olacak." Lella Lombardi, March 751 Ford Photo by: David Phipps Anket sayesinde hangi serilerin kadınlara eşit fırsatlar sunduğu da dahil olmak üzere, kadınların katılımına yönelik tutumlar da araştırılacak. Ayrıca erkeklerin ve kadınların farklı serilerde yarışmalarının daha iyi olacağına inanıp inanmadıkları ve bir şampiyonada kadınların varlığının onları daha fazla izlemeye veya katılmaya teşvik edip etmediği ele alınacak. Kadınların üst düzey becerileri, örneğin gerekli tepki hızına sahip olup olmadıkları, teknik verileri analiz etme becerileri ve toplumsal cinsiyet yargılarının kadınların katılımını etkileyip etkilemediği hakkında sorular da anketin bir parçası olacak. Motorsport.com adresindeki online anket, 3 Şubat'a kadar herkes açık olacak. Anket Türkçe de dahil olmak üzere 15 dilde yapılmakta ve bu alanda şimdiye kadar yapılmış en büyük anket olma özelliğini taşımakta. Ankete buradan ulaşabilirsiniz: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/ paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Yeni yıl, Formula 1 için bir 'ilk'i daha başlatıyor paylaşım