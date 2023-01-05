Yeni yıl, Formula 1 için bir 'ilk'i daha başlatıyor

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Kısa bir süre önce, 'sadece yarış değil, şampiyonluk kazanma potansiyeline sahip' kadınları F1 koltuklarına oturtmayı hedefleyen ve More Than Equal girişiminin kurucularından olan David Coulthard; bu durumdan oldukça memnun.

Her zamankinden daha fazla kadın ve daha fazla girişimin motor sporlarında ilerleme kaydetmesine rağmen, ilerlemenin önünde hâlâ büyük engeller var. Bunların başında da fiziksellik geliyor: Formula 1 gibi yüksek stresli, yüksek odaklı ve yüksek hızlı bir sporda yarışmak için gereken şeyler fiziksel güç, dayanıklılık ve adanmışlık.

Ancak bu gerçekten sadece fiziksellikle mi ilgili, yoksa kadınlara sponsorluk verilmemesi, fırsat eşitliğinin olmaması veya bu tarzda potansiyel engeller de var mı? Örneğin, Max Verstappen ve kız kardeşi Victoria'nın kartingdeki ilk günleri ve başarıları; iki farklı yöne gitmeden önce benzer bir yol izledi.

F1'in 2023'ten itibaren tamamen kadınlardan oluşacak yeni yarış şampiyonası olan F1 Academy, sürücülerin 150.000 euro katkıda bulunmalarını gerektirecek. Özellikle pandemiden bu yana çoğu genç sürücü sponsorluk konusunda sıkıntı yaşasa da, kadın sürücülerin bu sorundan daha fazla etkilendiği düşünülüyor.

Gelecek vaat eden W Serisi sürücüsü Abbi Pulling, finansal olarak karşılaştığı ve 2021 Britanya F4 Şampiyonası'ndan çekilmesine neden olan sorunlar hakkında konuştu. İşin finansal boyutuna odaklanmış olan Pulling için fiziksellik konusu pek önemli değil. Pulling, bu yılın başlarında The Guardian tarafından fizikselliği sorulduğunda, "Bunu yapmak zorunda olan sadece ben değilim, çocuklar da bu araçları sürmek için antrenman yapmak zorunda." dedi.

Podium: third place Abbi Pulling, Racing X. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mentörü Alice Powell da daha önce yarış kariyerinde karşılaştığı zorluklardan bahsetmişti. 2012'de GP3'te puan toplayan ilk kadın olan Powell, 2014'ten sonra finansman yetersizliği nedeniyle yarışlara uzun bir ara vermişti.

Bu yılın başlarında Autosport'a konuşan Powell, W Series'in kadınların yarışmasına yardımcı olarak harika bir iş çıkardığını ve şampiyonanın FIA Formula 3 ile yaptığı çalışmaların da katkı sağladığını, ancak finans konusunun hâlâ zor olabileceğini söyledi.

Powell, “Bir kadın olarak bizim için bunun daha zor olduğunu düşünüyorum, çünkü insanlar bu sporu hâlâ erkeğin egemen olduğu bir spor olarak görüyorlar; bu yüzden bir kadına sponsor olmak istemiyorlar. Ancak 2012'de bu tür bir şampiyonada yarışmaya başladığımdan bu yana kesinlikle daha fazla ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum." dedi.

Fiziksellik konusunda, tekrar tekrar bahsedilen bir konu da hidrolik direksiyon konusu.

Direksiyon ağırlığı ve hidrolik direksiyon eksikliği başta olmak üzere, kadınların daha alt kategorilerde araç kullanırken karşılaştıkları zorluklara ilişkin pek çok tartışma yapılmıştır.

Coulthard, F1'in destek serilerinde hidrolik direksiyon olmamasının bu araçları kullanmayı bir F1 aracını kullanmaktan daha zor hale getirdiğini ve 'belirli bir kalıpta ve fiziksel olarak gelişmiş erkeklere karşı fiziksel bir tercih' oluşturduğunu söyledi.

Coulthard, “Williams'ta test pilotuyken Nigel Mansell gibi direksiyonu çeviremiyordum."

“Yeterince güçlü değildim, yani beni sınırlayan şey direksiyonu ne kadar çevirebileceğimdi." dedi.

F1 Akademisi ve FIA Başkanı Mohammed Bin Sulayem'in geçtiğimiz günlerde gelecekte tek koltuklu araçların daha genç kategorilerde kullanılmasını, böylece hem erkeklerin hem de kadınların eşit şekilde yarışabilmesini istediğini belirtmesi üzerine F1 Akademisi yöneticisi Bruno Michel şunları söyledi: "Hedefimiz önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde kadın sürücüleri F3 gridinde görmek ve onların hızlı bir şekilde puan ve podyum mücadelesi vermelerini sağlamak. Yakın gelecekte bu serinin daha fazla genç kıza motor sporlarının en üst düzeylerinde yarışmaları için ilham vereceğini umuyoruz."

James Allen, Motorsport Network President with Mohammed bin Sulayem, FIA President.

Ancak motor sporlarında kadınlara yönelik başka potansiyel zorluklar var: Ekosistemin, rol modellerin ve erken yaşlardan itibaren rekabet etme imkânının olmaması.

Avukat ve eski F1 Deneyimleri Direktörü Kate Beavan, "Kartingde daha fazla kadına ihtiyacımız var." diye düşünerek danışman olarak More Than Equal'a katıldı.

Beavan, "Karting yapan ve Formula serisine giden yolda ilerleyen kadınların sayısını artırabilirsek, üst düzey yarışlar için geliştirilebilecek daha fazla yeteneğin ortaya çıkmasını sağlayabiliriz." dedi.

FIA çeşitlilik için hazırlanıyor ve bu konudaki tutumları değiştirmeyi planlıyor. Verstappen ve Lewis Hamilton gibi yüksek rol modellerine sahip olmamak, çoğunluğun erkeklerden oluştuğu bir grup arasında tek kız olmak genç bir kızın kendine güvenini etkileyebilir.

Bu tartışmalara rağmen, kadınların motor sporlarındaki ilerlemelerini en çok hangi engellerin etkilediği konusunda bugüne kadar çok az araştırma yapılmıştır.

Motor sporlarının çeşitli kademelerindeki kadınların yaşadıkları zorlukları anlamak ve çözümün belirlenmesi ve/veya engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik veri odaklı bir yaklaşım benimsemek için anekdot niteliğindeki kanıtlar da dâhil olmak üzere, sorunların çok daha iyi anlaşılması gerekmektedir. (Yanlış) sınıflandırmayı anlamak için erkek paydaşlardan gelen ilgili bilgilere ve ayrıca değişim için bir iklim oluşturmaya yönelik, gerçek ve algılanan engelleri anlamak için motor sporlarının çeşitli aşamalarındaki paydaşlarla ve taraftarlarla yapılan görüşmelere ihtiyaç vardır.