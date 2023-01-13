Motorsport Network, 2023'te Elit Motor Sporları anketini başlatıyor

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Aylık 62 milyondan fazla kullanıcısıyla otomotiv ve motor sporları alanında küresel bir dijital platform olarak öne çıkan Motorsport Network, F1, INDYCAR ve MotoGP ile gerçekleştirdiği son Küresel Taraftar anketlerinden elde ettiği bazı temel eğilimleri ve bulguları ortaya koyan "2023'te Elit Motor Sporları" başlıklı raporu resmi olarak duyurdu.

Raporun lansmanı, 12-15 Ocak tarihleri arasında Birmingham'da düzenlenen Avrupa'nın önde gelen B2B ve B2C yarış otomobili fuarı Autosport International'da yapılacak.

Motorsport Network'ün Küresel Taraftar anketi programına başlamasından bu yana dünya çapında 197 ülkeden bir milyondan fazla hayran ankete katıldı; sadece F1, MotoGP ve INDYCAR ile ilgili son üç ankette 330.000 katılımcı yer aldı.

Formula 1 anketi 167,302 katılımcı ile sadece motor sporlarındaki en büyük anket değil, aynı zamanda herhangi bir spor dalında şimdiye kadar yapılan en büyük anket oldu.

Küresel Taraftar anketi programı bir dizi kilit alanda taraftar tutumlarını incelemektedir. Bunlar arasında taraftarların seri hakkında ne düşündükleri, hangi kural değişikliklerini memnuniyetle karşıladıkları ve hangilerini karşılamadıkları yer alıyor.

Taraftarların motor sporları yayınları için tercih ettikleri medya ve sosyal platformların yanı sıra yarışa katılım, e-spor ve oyun oynama konuları da ayrıntılı olarak inceleniyor. Tüm bunlar yaşa, cinsiyete ve ülkeye göre tablolara ayrılıyor.

Bu, küresel olarak taraftar tutumlarının kapsamlı bir resmini elde eden ve aynı zamanda maliyet kontrolü, sürdürülebilirlik ve çeşitlilik gibi zorlu konularda taraftar tepkilerine dayalı stratejilerini geliştirebilen hak sahipleri için önemli ve değerli bir bilgidir. Hak sahipleri daha sonra bu verileri ve bulguları serilerinin gelişimini, medya stratejilerini ve gelecekteki kural değişikliklerini şekillendirmek için kullanabilirler.

Elite Motorsport in 2023, F1, INDYCAR ve MotoGP anketlerinden bazı temel eğilimleri ve bulguları ortaya çıkararak önde gelen seriler hakkında birleştirilmiş bir bakış açısı sunmaktadır:

Rapor, her üç serinin de genç seyirci sayısının yanı sıra kadın izleyici sayısını arttırdığını gösteriyor. Son yapılan anket, 2017'deki ankete göre iki kat daha fazla kadın izleyici tarafından yanıtlandı.

Özel motor sporları web siteleri artık TV'nin önünde, taraftarların en çok kullandığı medya kaynağı. Twitter ise Facebook ve Instagram'ın önünde en popüler sosyal medya platformu.

INDYCAR ve MotoGP taraftarları arasında yarışlara katılım oranı yüksektir; INDYCAR taraftarlarının %48'i ve MotoGP taraftarlarının %41'i son beş yıl içinde bir yarışı yerinde izlemiş vaziyette.

INDYCAR, MotoGP ve F1 taraftarlarının çoğunluğu, sporlarının toplumun geneline fayda sağlayan birtakım gelişmelerin önünü açtığını düşünürken, F1 taraftarlarının %66'sı F1'in tamamen sürdürülebilir yakıtlar geliştirme çabasında öncü bir rol oynaması gerektiğine inanmaktadır. Bu yakıtlar 2026 yılında spora dahil edilecek.

Küresel Taraftar anketi programını yöneten Motorsport Network başkanı James Allen şunları söyledi: "Aylık 62 milyon kullanıcısı ve 15 dildeki platformlarıyla Motorsport Network'ün benzersiz gücünü kullanarak, taraftarların motor sporlarına yönelik gelişen tutumlarına ilişkin şimdiye kadarki en net tabloyu ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirebildik. Genel olarak olumlu bir tablo ortaya çıkıyor, elit motor sporlarının oldukça desteklendiğini ve büyüdüğünü görüyoruz." dedi.

Raporu BURADAN indirin!