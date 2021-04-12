FIA, sporda hidrojenin kullanımıyla alakalı bir açıklama yapmaya hazırlanıyor

Bütün dünya karbon emisyonunu azaltırken; Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun da motor sporlarını kısa vadede daha çevre dostu, uzun vadede de sıfır karbon emisyonu ile yarıştırmaya yönelik hedefleri var.

Bu hafta sonu yapılan FE yarışında konu hakkında konuşan Jean Todt, elektrik gücü kullanan organizasyonların da petrol kullanan organizasyonlar gibi bu hedefe ulaşmada büyük rol oynadığını belirtti.

Elektrikli motor ve araçların karbon kullanımını sıfırlamak için tek yöntem olup olmadığı sorulduğunda Todt: ‘’ Hayır değil. Ancak bütün motor sporları sıfır karbon emisyonuna ulaşmalı.’’

‘’Eğer bu hedefe elektrik ile ulaşamazsak, alternatif benzin türlerini de deneyebiliriz. F1’de hibir güç üniteleri ile karbon kullanımını azaltma konusunda öncülük etmiştik ve şimdi de FE ile elektrikli araçlarla öncülük ediyoruz.’’

‘’Ancak bu hedefe ralliler ve diğer şampiyonlarda da ulaşılacak, sadece FE ve F1 değil. Hiçbir organizasyon bu ortak kaderden kaçamayacak.’’ şeklinde yanıtladı.

Formula 1 önümüzdeki yıllarda biyoyakıt (Sentetik yakıt ya da biyoyakıt , kısa süre önce yaşamış organizmalar ya da onların metabolik çıktılarından elde edilmekte. Bu yakıt, kömür gibi doğal yakıtlar ya da nükleer yakıtlardan farklı olarak, yenilenebilir bir enerji kaynağı. Eski Formula 1 teknik şeflerinden Paddy Lowe’da geçtiğimiz aylarda bir biyoyakıt şirketi kurmuştu. ) kullanımını arttırmayı planlıyor. Bu alandaki teknolojik gelişmelerin gelecek senelerde dünyada kullanımına devam edilecek yakıtlı araçların emisyonunu büyük ölçüde azaltacağı düşünülürken, FIA da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Fakat Todt, biyoyakıtların tek seçenek olmadığını ve yakıt üretiminde hidrojen kullanımıyla ilgili araştırmaların arttırılacağı hakkında bir açıklama yapılacağını işaret etti.

Hidrojen temelli yakıtlar hakkında konuşan Todt: ‘’ Çok ilginç bir teknoloji. Birçok kişi üzerinde çalışıyor ve FIA olarak biz de yardımcı olacağız. Laboratuvarlarımızda hali hazırda çokça test yapılıyor ve önümüzdeki aylarda hidrojenin kullanımı hakkında bir açıklama yapacağız.’’

2024’teki Le Mans 24 saat yarışında bir hidrojen yakıt sınıfının yer alması için çalışmalar yapıldığı bilinmekte. Red Bull ise Fransız araç üreticisi ORECA ile H24 adında bir proje üzerinde çalışıyor ve bu projenin, hidrojen yakıt üzerine olduğu biliniyor.

Bu konu hakkında geçen sene konuşan Mercedes CEO’su Ole Kallenius, "Hidrojen gazının üretimi temiz bir şekilde sağlanabilirse gayet ilgi çekici. 25 senedir karbon emisyonunu azaltmak için çalıştığımız teknolojilerden birisi.’’ ifadelerini kullandı.

Formula E’nin güçlü geleceği

Formula E’nin parlak bir geleceği olduğunu söyleyen Todt, Audi ve BMW gibi üreticilerin ayrılmasının elektrik serilerinin üreticilere isteneni veremediğini göstermediğini de ekledi.

‘’Motor sporlarında hep birileri gider ve birileri gelir. Formula 1 ve dayanıklılık şampiyonlarında da bu böyle olmuştur. Asıl önemli olan kimin gittiği değil, kaç kişinin katılmak istediği ve şu an Formula E’ye katılmak isteyen çokça üretici var."

"Ayrıca bazen markaların stratejisi değişebiliyor, bu oldukça normal. Gelecek bize meydan okuyor ve bütün motor sporlarında emisyonu sıfırlamamız gerek.’’