Lars Stegelmann, Motorsport Network’e yeni reklam ve strateji şefi olarak katıldı

Stegelmann, Dünya’nın lider motor sporları markası Motorsport Network 'ün reklam ve strateji bölümlerinin başına geçerek bu alandaki sorumlulukları üstlenecek. Geride bıraktığımız 6 senede Stegelmann, Nielsen Sports & Entertainment markasının reklam bölümünü geliştirerek; veri analitiği ve araştırma danışmanlığında tecrübe kazandı.

Stegelmann, 14 senedir en üst seviyelerde tecrübe kazanmış ve bu süre zarfı içinde 2010 Dünya Kupası’nda UEFA ekibiyle birlikte çalışmıştır.

Motor sporları sektöründe ise Formula E’de birinci elden tecrübe kazanan Stegelmann, sürdürebilirliği destekleyen öncü yarış serilerindeki reklam konseptini değiştirdi. Buna ek olarak, Nielsen Sports’daki reklam uzmanlığı rolünde çalışırken aynı zamanda birçok şirket ve organizasyona da danışmanlık hizmeti verdi. Bundan önce de Roland Berger ve PricewaterhouseCoopers gibi danışmanlık şirketlerinde 7 seneyi aşkın süre çalışmıştı.

Oliver Ciesla, COO Motorsport Network: ‘’Lars; İsviçre, Polonya, Ukrayna, Büyük Britanya, Belçika, Güney Afrika ve Almanya gibi ülkelerde çalışarak, oldukça geniş bir network ağı oluşturmayı başardı. Bunun yanı sıra, reklamcılık endüstrisini, medya şirketlerini ve ajanslarını çok iyi anlayabiliyor. Lars çalışmak için sabırsızlanıyorum ve inanıyorum ki onun engin tecrübesi ile dünya çapına yayılmış dijital kanallarımıza daha çok sponsor ve partner bulabileceğiz.’’

Stegelmann, global reklam aktivitelerinden sorumlu olacak ve çoğunlukla Münih’teki ofisimizde çalışıp dijital ekiplerimizi geliştirmeye yardımcı olacak. Dijital markalarımız: Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Autosport.com, Formel1.de ,Motor1.com ve InsideEVs .

Lars Stegelmann, CCO Motorsport Network: “Motorsport Network , inanılmaz hızlı bir şekilde motor sporlarındaki en büyük dijital platform haline geldi. Takipçilerin motor sporlarına ve otomotiv sektörüne ilgisi hâlâ oldukça yüksek düzeyde bu da bize yeni birliktelikler için güzel fırsatlar sunuyor. Motorsport Network’un hedef kitlesi olan motor sporları ve otomotiv sektöründeki şirketler için sağlayacağı ‘marka geliştirici’ çözümler eminim ki birçok markanın ilgisini çekecektir. Motorsport Network’un daha da gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmayı iple çekiyorum.’’