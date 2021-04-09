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GENEL / Motorsport.com açıklamaları / Motorsport.com haberler

InsideEVs'in Almanya versiyonu da açıldı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Motorsport Network'ün büyümesi hız kesmeden devam ediyor!

InsideEVs'in Almanya versiyonu da açıldı!

Global bir otomotiv ve yarış medyası ağı olan Motorsport Network, InsideEVs adlı elektrikli otomobil medyasını da geçtiğimiz yıllarda bünyesine kattı. Motorsport Network'ün çok önemli bir parçası olan Motor1.com ile partner hâline gelen InsideEVs, kısa süre önce de siz değerli okuyucularımız için Türkiye versiyonunu (www.InsideEVs.com.tr) açmış bulunuyor.

InsideEVs şimdi de Almanya versiyonunu (www.InsideEVs.de) gururla duyuruyor. Motorsport Network'ün Almanya'ya özel olarak sunduğu medya platformları ise Motorsport.com Almanya, Motorsport-Total.com, Formel1.de, Motor1.com Almanya ve bunlara InsideEVs Almanya'nın katılımı sonucuyla sayı olarak 5'e yükselmiş oldu.

InsideEVs açısından baktığımızda da ABD, Fransa, İtalya, Brezilya, Rusya ve Türkiye'de hizmet vermekte olan bu elektrikli otomobil medyası, 7.versiyonuna kavuşmuş oldu. InsideEVs platformu, geçtiğimiz Mart ayında da 16.4 milyon adet sayfa görüntülenmesi almayı başardı. Bu da doğrudan elektrikli otomobillere olan ilginin dünya genelinde hızla büyüdüğünü gösteren bir durum oluyor.

InsideEVs Almanya versiyonunun şef editörünün ise Motor1.com'un Alman editörlerinden Roland Hildebrandt olduğunu öğreniyoruz. 2007 yılından beri otomotiv sektöründe editörlük yapan Hildebrandt, otomotiv sektöründeki yoğun bilgi ve tecrübelerini elektrikli otomobiller konusuna da yönlendirecek.

Motorsport Network'ün otomotiv başkanı Filippo Salza ise "Almanya Çin'den sonra elektrikli otomobil satışlarında en büyük ikinci market oluyor. 2020 yılında Almanya'da 200.000 adetten fazla elektrikli otomobil satıldı. Alman üreticilerin elektrikli araçlara olan bu yatırımlarının gelecek yıllarda daha da artacağı şüphesiz.

 

Elektrikli otomobil sektöründen en güncel gelişmeleri ve en detaylı incelemeleri hazırlayan InsideEVs'in Almanya versiyonu ise Alman okuyucuları elektrikli araçlar konusunda aydınlatacak ve hatta bir sonraki elektrikli araçlarını seçmelerine yardımcı olacak." şeklinde bir açıklamada bulunuyor.

InsideEVs Almanya'nın şef editörü Roland Hildebrandt da "Otomotiv ve motorsporları sektörü Almanya'da çok gelişmiş bir sektör. Bu sebepten dolayı elektrikli otomobiller üzerine ayrı bir medya kurulması oldukça mantıklı. Almanca konuşulan tüm ülkelere elektrikli otomobiller konusunda güncel gelişmeleri ve detaylı incelemeleri sunacağız.

Almanya versiyonlu otomobil ve motorsporları medyası sitelerimizin Mart ayında 85 milyon adet sayfa görüntülenmesi aldığını da görüyoruz. Zaten kuvvetli olan otomotiv medyası ağımız, InsideEVs Almanya'nın katılımıyla daha da güçleniyor." cümlelerini kuruyor.

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Juan Pablo Montoya: ‘’Bence, sprint yarışları F1’i ileri taşıyacak’’

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Seri GENEL
Etkinlik Motorsport.com açıklamaları
Alt-etkinlik Special event
Editör Motorsport Network

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