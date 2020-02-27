Ayrıntıları burada pek fazla yazmaya gerek yok. Hatay Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, Suriye'deki hava saldırısı sonucu askerlerimizin hayatını kaybettiğini büyük acıyla öğrenmiş bulunmaktayız.

01:00 itibariyle 22 şehit ve onlarca yaralı açıklaması bulunuyor. Umarız bu sayı daha fazla yükselmez.

Millet olarak başımız sağolsun.