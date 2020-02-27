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GENEL / Son dakika

Başımız sağolsun...

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Başımız sağolsun...
27 Şub 2020 22:04

Bu akşam itibariyle Suriye, İdlib'den ilk olarak söylenti olarak düşen ardından ardından gerçeğe dönüşen acı haberler hepimizi derinden yaraladı.

Ayrıntıları burada pek fazla yazmaya gerek yok. Hatay Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, Suriye'deki hava saldırısı sonucu askerlerimizin hayatını kaybettiğini büyük acıyla öğrenmiş bulunmaktayız.

01:00 itibariyle 22 şehit ve onlarca yaralı açıklaması bulunuyor. Umarız bu sayı daha fazla yükselmez.

Millet olarak başımız sağolsun.

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