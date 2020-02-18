Dijital Dönüşüm lideri, Motorsport Network'ün yeni COO'su oldu

Mehul, 110 milyar dolar değerindeki Tata grubunun bir parçası olan Tata Communications'ın Küresel Pazarlama bölümünde kıdemli başkan yardımcısı olarak görev aldığı 8 sene boyunca Formula 1 ve MotoGP'nin dijital değişiminde önemli bir rol oynadı.

Bu göreve 2012'de getirilen Mehul, Tata'nın bağlantı servisleri üzerine küresel partnerlik ilişkisi kurduğu F1'in bu işini üstlenip, bu işi multi milyon dolarlık bir işe çevirdi. İşin içine de Mercedes AMG Petronas F1 ve Williams F1 takımlarıyla beraber aralarında SKY Sports F1 ve Ziggo'nun da olduğu birkaç TV yayıncısını ilave etti. Etkileyici izlenme sayısıyla beraber bu durum Tata Communications'ın marka değerini küresel çapta artırdı.

Mehul'ün liderliği altında Tata Communications, F1 ve MotoGP'nin dijital dönüşümlerini yaparak ve uzaktan izleme gibi sürdürülebilir işleri artırarak operasyonel verimliliği ve fanların etkileşimini sağlayacak icatları artırdı.

Mehul'ün teknoloji, medya, ürün yönetimi, satış ve pazarlama gibi konularda kendini kanıtlamış olması ve bulunduğu stratejik ve operasyonel rolü, Motorsport Network'ün büyük bir küresel kitle üzerine kurduğu müşteri ekosistemini harekete geçirerek müşterilere etkinlikler, deneyimler, oyunlar ve e-sporlar arasında ürün ve hizmetler sunmaya yardımcı olacak.

Motorsport Network, dünya çapında bulunan 700 çalışanı ile beraber 4 kısıma ayrılıyor: Motor sporları, otomotiv, bilet ve e-sporlar. Mehul işin şebeke verimliliği kısmını entegre etmekte ve kurmakta yardımcı olacak. Kendisi kurumun Londra ofisinde işini devam ettirecek.

Mehul Kapadia açıklamalarında şunları söyledi: "Motorsport Network'te bulunan bu dinamik ve tutkulu takıma katılmak için çok heyecanlıyım. Onları 5 sene boyunca, gösterdikleri evrensel yükselişle yakında takip etme şansı tanıdım ve Motorsport Network'ün hayranlar için kapsamlı bilgi ve eğlence deneyimleri sunma gücünü ortaya çıkarmanın yanı sıra, markaların otomotiv ve motor sporlarının heyecan verici dünyasından yararlanarak büyümelerini desteklemelerine yardımcı olmalarının Motorsport Network'ü rakipsiz bir küresel şirket haline getirdiği gözle görülebilir bir gerçek. Bu kazançlı ve geliştirilebilir işi yaratan takımla çalışmaya can atıyorum.

James Allen, Motorsport Network Başkanı ise şunları söyledi: "Mehul'ü Tata Communications'ın F1'e girdiği 2012 senesinden beri tanıyorum; o zamanlar bile bu anlaşmanın F1'i sonsuza kadar değiştireceği belliydi. Ve kendini kanıtlamış oldu. Motorsport Network, büyümesinin bir diğer aşamasına geçerken Mehul seviyesinde birinin dünya çapındaki operasyonlarımızı yönetecek olacak olması heyecan verici; o, yaptığımız işi anlayıp kendini kanıtlamış birisi. Müşterilerimiz için çok iyi ve aynı zamanda endüstriye niyetimizi güçlü bir şekilde anlatıyor."