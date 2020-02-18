Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
SBK FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Motorsport.com haberler

Dijital Dönüşüm lideri, Motorsport Network'ün yeni COO'su oldu

paylaşım
yorumlar
Dijital Dönüşüm lideri, Motorsport Network'ün yeni COO'su oldu
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Şub 2020 16:04

Londra, Birleşik Krallık - 18 Şubat 2020: Motor sporları ve otomotiv endüstrisinin kalbinde yer alan bir dijital platform olan Motorsport Network, Mehul Kapadia'yı yeni görevi olacak olan Operasyon Direktörlüğü'ne gelişini açıklamaktan onur duyar.

Mehul, 110 milyar dolar değerindeki Tata grubunun bir parçası olan Tata Communications'ın Küresel Pazarlama bölümünde kıdemli başkan yardımcısı olarak görev aldığı 8 sene boyunca Formula 1 ve MotoGP'nin dijital değişiminde önemli bir rol oynadı.

Bu göreve 2012'de getirilen Mehul, Tata'nın bağlantı servisleri üzerine küresel partnerlik ilişkisi kurduğu F1'in bu işini üstlenip, bu işi multi milyon dolarlık bir işe çevirdi. İşin içine de Mercedes AMG Petronas F1 ve Williams F1 takımlarıyla beraber aralarında SKY Sports F1 ve Ziggo'nun da olduğu birkaç TV yayıncısını ilave etti. Etkileyici izlenme sayısıyla beraber bu durum Tata Communications'ın marka değerini küresel çapta artırdı.

Mehul'ün liderliği altında Tata Communications, F1 ve MotoGP'nin dijital dönüşümlerini yaparak ve uzaktan izleme gibi sürdürülebilir işleri artırarak operasyonel verimliliği ve fanların etkileşimini sağlayacak icatları artırdı.

Mehul'ün teknoloji, medya, ürün yönetimi, satış ve pazarlama gibi konularda kendini kanıtlamış olması ve bulunduğu stratejik ve operasyonel rolü, Motorsport Network'ün büyük bir küresel kitle üzerine kurduğu müşteri ekosistemini harekete geçirerek müşterilere etkinlikler, deneyimler, oyunlar ve e-sporlar arasında ürün ve hizmetler sunmaya yardımcı olacak.

Motorsport Network, dünya çapında bulunan 700 çalışanı ile beraber 4 kısıma ayrılıyor: Motor sporları, otomotiv, bilet ve e-sporlar. Mehul işin şebeke verimliliği kısmını entegre etmekte ve kurmakta yardımcı olacak. Kendisi kurumun Londra ofisinde işini devam ettirecek. 

Mehul Kapadia açıklamalarında şunları söyledi: "Motorsport Network'te bulunan bu dinamik ve tutkulu takıma katılmak için çok heyecanlıyım. Onları 5 sene boyunca, gösterdikleri evrensel yükselişle yakında takip etme şansı tanıdım ve Motorsport Network'ün hayranlar için kapsamlı bilgi ve eğlence deneyimleri sunma gücünü ortaya çıkarmanın yanı sıra, markaların otomotiv ve motor sporlarının heyecan verici dünyasından yararlanarak büyümelerini desteklemelerine yardımcı olmalarının Motorsport Network'ü rakipsiz bir küresel şirket haline getirdiği gözle görülebilir bir gerçek. Bu kazançlı ve geliştirilebilir işi yaratan takımla çalışmaya can atıyorum.

James Allen, Motorsport Network Başkanı ise şunları söyledi: "Mehul'ü Tata Communications'ın F1'e girdiği 2012 senesinden beri tanıyorum; o zamanlar bile bu anlaşmanın F1'i sonsuza kadar değiştireceği belliydi. Ve kendini kanıtlamış oldu. Motorsport Network, büyümesinin bir diğer aşamasına geçerken Mehul seviyesinde birinin dünya çapındaki operasyonlarımızı yönetecek olacak olması heyecan verici; o, yaptığımız işi anlayıp kendini kanıtlamış birisi. Müşterilerimiz için çok iyi ve aynı zamanda endüstriye niyetimizi güçlü bir şekilde anlatıyor."

Sonraki haber
14-16 Şubat Yarış Programı

Önceki haber

14-16 Şubat Yarış Programı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ön bakış: 2020 F1 sezon öncesi testleri başlıyor

1s
2
Formula 1

Ferrari, yeni SF1000'i bugün piste çıkarıyor!

3
Formula 1

F1, "acemi" hibrit motor yasağına karşı vizyonunu açıkladı

19dk
4
Formula 1

Racing Point artık "aynı anda çok fazla iş" yapmıyor

2s
5
Formula 1

McLaren test programını açıkladı

Son Videolar

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Sonra neler oldu? 11:29
GENEL

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Sonra neler oldu?

Charles Leclerc, 2020 Autosport International etkinliğine katılacak 00:28
GENEL

Charles Leclerc, 2020 Autosport International etkinliğine katılacak

2019 Autosport Ödülleri 00:31
GENEL

2019 Autosport Ödülleri

Volkswagen ID.R'nin Nordschleife'deki rekor turu 09:22
GENEL

Volkswagen ID.R'nin Nordschleife'deki rekor turu

Heroes film fragmanı 02:31
GENEL

Heroes film fragmanı

Son Haberler

Dijital Dönüşüm lideri, Motorsport Network'ün yeni COO'su oldu
Genl

Dijital Dönüşüm lideri, Motorsport Network'ün yeni COO'su oldu

14-16 Şubat Yarış Programı
Genl

14-16 Şubat Yarış Programı

Ford v Ferrari, Oscar'da iki ödül kazandı!
LM24

Ford v Ferrari, Oscar'da iki ödül kazandı!

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı
Genl

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı

İkinci FIA Motor Sporları Oyunları, Paul Ricard'da yapılacak
Genl

İkinci FIA Motor Sporları Oyunları, Paul Ricard'da yapılacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.