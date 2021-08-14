Berlin E-Prix: Di Grassi, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı

Formula E'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu bu hafta sonu belli olacak ve 18 pilotun hâlâ şampiyon olma ihtimali var.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarını ise Jean-Eric Vergne pole pozisyonundaydı.

Startta ilk 5'te bir değişiklik yaşanmazken; arkalarda ufak temaslar yaşandı. Stoffel Vandoorne, 20. sıraya Nyck de Vries ise 18. sıraya yükseldi.

Ön tarafta ise Vergne, Antonio Felix da Costa, Lucas di Grassi, Edoardo Mortara ve Norman Nato ilk 5'i oluştu.

Yarışın ilk 8 dakikasını arkamızda bıraktığımızda, 37. dakikaya geldiğimizde, Andre Lotterer atak modunu alan ilk isim oldu. Berlin yarışına özel, atak modu kullanımında değişikliğe gidildi.

Atak modu tek kez alınacaktı ve 8 dakika boyunca devam edecekti. Bu da takımların stratejilerinde farklılıklar yaşanmasına neden oldu.

Atak modunu alan ikinci isim Pascal Wehrlein oldu. Sonrasında orta sıralarda yer alan diğer pilotlar da atak modlarını almaya başladı. Oliver Rowland da atak modunu alan isimler arasındaydı ve Rowland, atak modunu almasının ardından Wehrlein'la temas yaşadı.

Wehrlein, bu temasın ardından lastik patlatarak pite geldi. Bu esnada ise Jaguar pilotu Sam Bird, teknik bir arızadan dolayı yolda kaldı.

Bird'ün start/finiş düzlüğünde yolda kalmasının ardından güvenlik aracı piste girdi.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Güvenlik aracının pistten çıkmasının ardından ise yarış hareketlendi. Atak modunu güvenlik aracı bitmeden hemen önce alan Rene Rast, atak modunu kullanarak; 4. sıraya kadar yükseldi.

Ön tarafta ise Vergne, büyük bir tempo kaybı yaşadı ve liderliğini kaybederek gerilere düştü. Da Costa, takım arkadaşını geçerek liderliğe yükselen isim oldu.

Ancak yükselişte olan Audi pilotları, da Costa'yı geçtiler ve di Grassi liderliği eline geçirdi.

Rast, atak modunun bitmesinin ardından gerilere düşse de di Grassi, liderliğini yarışın geri kalanında korudu ve Audi'nin FE'deki son hafta sonunda belki de takımın son galibiyetini aldı.

Mortara, özellikle son turda lidere çok yaklaştı ve çizgiyi di Grassi'nin sadece 0.1 sn arkasında gördü. Mortara'nın şampiyon olma ihtimali bu sonuçla daha da yükseldi.

Mitch Evans, Sam Bird'ün yarış dışı kaldığı bu yarışta takımı Jaguar Racing'e önemli puanlar getirdi.

Gelecek sezon için Venturi Racing'le kontratını uzatmak isteyen Norman Nato, yarışı 4. sırada tamamladı.

Jake Dennis, yarışın son bölümünde Nato'yu geçmeye çalışsa da başaramadı ve yarışı 5. sırada tamamladı.

Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından gerileyen Vergne, çizgiyi 6. sırada geçebildi. Vergne'ün takım arkadaşı da Costa ise 7. olabildi.

Maximilian Günther, 8. olurken; yarışın bir bölümünde 2. sıraya yükselen Rast, yarışı 9. sırada tamamladı. Lotterer ise ilk 10'u tamamladı.

Yarışa 22. sıradan başlayan 12. sıraya kadar yükselse de puan barajına giremedi. Diğer Mercedes pilotu Nyck de Vries ise yarışı 22. sırada tamamlayabildi. Hollandalı pilot, puan alamasa da son yarış öncesinde hâlâ şampiyona lideri konumunda.

Yarış sonucu: