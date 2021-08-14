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Formula E / Berlin E-Prix I Yarış raporu

Berlin E-Prix: Di Grassi, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı

Audi pilotu Lucas di Grassi, Berlin'deki hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı.

Berlin E-Prix: Di Grassi, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı

Formula E'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu bu hafta sonu belli olacak ve 18 pilotun hâlâ şampiyon olma ihtimali var. 

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarını ise Jean-Eric Vergne pole pozisyonundaydı. 

Startta ilk 5'te bir değişiklik yaşanmazken; arkalarda ufak temaslar yaşandı. Stoffel Vandoorne, 20. sıraya Nyck de Vries ise 18. sıraya yükseldi. 

Ön tarafta ise Vergne, Antonio Felix da Costa, Lucas di Grassi, Edoardo Mortara ve Norman Nato ilk 5'i oluştu. 

Yarışın ilk 8 dakikasını arkamızda bıraktığımızda, 37. dakikaya geldiğimizde, Andre Lotterer atak modunu alan ilk isim oldu. Berlin yarışına özel, atak modu kullanımında değişikliğe gidildi. 

Atak modu tek kez alınacaktı ve 8 dakika boyunca devam edecekti. Bu da takımların stratejilerinde farklılıklar yaşanmasına neden oldu. 

Atak modunu alan ikinci isim Pascal Wehrlein oldu. Sonrasında orta sıralarda yer alan diğer pilotlar da atak modlarını almaya başladı. Oliver Rowland da atak modunu alan isimler arasındaydı ve Rowland, atak modunu almasının ardından Wehrlein'la temas yaşadı. 

Wehrlein, bu temasın ardından lastik patlatarak pite geldi. Bu esnada ise Jaguar pilotu Sam Bird, teknik bir arızadan dolayı yolda kaldı. 

Bird'ün start/finiş düzlüğünde yolda kalmasının ardından güvenlik aracı piste girdi. 

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Güvenlik aracının pistten çıkmasının ardından ise yarış hareketlendi. Atak modunu güvenlik aracı bitmeden hemen önce alan Rene Rast, atak modunu kullanarak; 4. sıraya kadar yükseldi. 

Ön tarafta ise Vergne, büyük bir tempo kaybı yaşadı ve liderliğini kaybederek gerilere düştü. Da Costa, takım arkadaşını geçerek liderliğe yükselen isim oldu. 

Ancak yükselişte olan Audi pilotları, da Costa'yı geçtiler ve di Grassi liderliği eline geçirdi.

Rast, atak modunun bitmesinin ardından gerilere düşse de di Grassi, liderliğini yarışın geri kalanında korudu ve Audi'nin FE'deki son hafta sonunda belki de takımın son galibiyetini aldı. 

Mortara, özellikle son turda lidere çok yaklaştı ve çizgiyi di Grassi'nin sadece 0.1 sn arkasında gördü. Mortara'nın şampiyon olma ihtimali bu sonuçla daha da yükseldi. 

Mitch Evans, Sam Bird'ün yarış dışı kaldığı bu yarışta takımı Jaguar Racing'e önemli puanlar getirdi.  

Gelecek sezon için Venturi Racing'le kontratını uzatmak isteyen Norman Nato, yarışı 4. sırada tamamladı. 

Jake Dennis, yarışın son bölümünde Nato'yu geçmeye çalışsa da başaramadı ve yarışı 5. sırada tamamladı. 

Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından gerileyen Vergne, çizgiyi 6. sırada geçebildi. Vergne'ün takım arkadaşı da Costa ise 7. olabildi. 

Maximilian Günther, 8. olurken; yarışın bir bölümünde 2. sıraya yükselen Rast, yarışı 9. sırada tamamladı. Lotterer ise ilk 10'u tamamladı. 

Yarışa 22. sıradan başlayan 12. sıraya kadar yükselse de puan barajına giremedi. Diğer Mercedes pilotu Nyck de Vries ise yarışı 22. sırada tamamlayabildi. Hollandalı pilot, puan alamasa da son yarış öncesinde hâlâ şampiyona lideri konumunda.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 38 46'22.528        
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 38 46'22.669 0.141 0.141    
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 38 46'28.027 5.499 5.358    
4 France Norman Nato Monaco Venturi 38 46'28.117 5.589 0.090    
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 38 46'28.358 5.830 0.241    
6 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 38 46'28.939 6.411 0.581    
7 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 38 46'29.305 6.777 0.366    
8 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 38 46'30.090 7.562 0.785    
9 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 38 46'30.326 7.798 0.236    
10 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 38 46'36.652 14.124 6.326    
11 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 38 46'38.074 15.546 1.422    
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 38 46'38.742 16.214 0.668    
13 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 38 46'39.342 16.814 0.600    
14 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 38 46'39.445 16.917 0.103    
15 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 38 46'43.806 21.278 4.361    
16 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 38 46'46.194 23.666 2.388    
17 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 38 46'51.547 29.019 5.353    
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 38 46'53.490 30.962 1.943    
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 38 46'55.727 33.199 2.237    
20 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 38 46'55.966 33.438 0.239    
21 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 38 46'56.309 33.781 0.343    
22 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 37 46'40.147 1 Lap 1 Lap    
  United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 32 47'05.116 6 Laps 5 Laps    
  United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 8 9'33.037 30 Laps 24 Laps    
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