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Formula 1 Belçika GP

Wolff, Ferrari’nin Antonelli ilgisi hakkında: "6-7 yıl önce harekete geçmeliydiler”

Toto Wolff, Kimi Antonelli ile ilgilendiği iddia edilen Ferrari’ye gönderme yaparak İtalyan ekibinin genç yıldızı transfer etmek için geç kaldığını belirtti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Formula 1’deki ikinci sezonunda şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelen Kimi Antonelli, sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İtalyan basınında ve padokta Ferrari'nin genç pilota olan ilgisi konuşulurken, Mercedes Takım Patronu Toto Wolff rakiplerine açık bir göndermede bulundu.

Belçika GP zaferinin ardından İtalyan pilota yönelik transfer iddialarını değerlendiren Wolff, Ferrari'nin kendi ülkesinden çıkan bu yeteneği zamanında fark edemediğini dile getirdi.

İtalyan ekibinin Antonelli’ye olan ilgisinden haberdar olduklarını söyleyen Toto Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Kimi’nin gördüğü ilginin farkındayız.” 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

“Ancak Kimi henüz 11 yaşındayken Mercedes ailesine katıldı. Ferrari, iyi bir İtalyan pilota sahip olduklarını bugün fark etmek yerine, bundan 6-7 yıl önce harekete geçmeliydiler.” 

“Elbette başarılarını gördükten sonra İtalyan bir pilotu kadrolarına katmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır."

Antonelli, Spa'da aldığı galibiyetle şampiyona liderliğini pekiştirdi ve en yakın takipçisi Lewis Hamilton ile arasındaki puan farkını 45'e çıkardı.

Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından biri olan Ferrari, kendi evinden çıkan pilotlar konusunda uzun süredir aradığını bulamıyor. Maranello merkezli ekipte koltuğa oturan son İtalyan pilot, 2009 yılında sakatlanan Felipe Massa'nın yerine Force India'dan transfer edilen Giancarlo Fisichella olmuştu. 

Alberto Ascari, Ferrari (1952)

Alberto Ascari, Ferrari (1952)

Ferrari'nin tam zamanlı son İtalyan yarış pilotuysa 1992 sezonunda mücadele eden Ivan Capelli'ydi. Capelli, oldukça verimsiz geçen o sezonda sadece 3 puan toplayabilmiş ve sezonun sonlanmasına iki yarış kala takımdan ayrılmıştı.

Kırmızı tulumla yarış kazanan son İtalyan pilot 1985'te Michele Alboreto olurken, Ferrari ile şampiyonluk yaşayan son İtalyan pilot, 1952 ve 1953 sezonlarının galibi efsanevi isim Alberto Ascari'ydi.

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