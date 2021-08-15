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Berlin E-Prix 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula E şampiyona lideri ve Mercedes pilotu Nyck de Vries, Berlin'de gerçekleştirilecek ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Berlin E-Prix 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

Formula E'de sezonun final yarışı bugün Berlin'de yapılacak ve heyecan bugün sabah yapılan 30 dakikalık ilk antrenman seansı ile başladı.

Seans sıcak şartlarda gerçekleştirildi ve seans başladıktan kısa bir süre sonra hızlı dereceler gelmeye başladı. İ

lk dakikaların ardından Oliver Rowland 1:08.818 ile liderdi. Daha sonra dünkü yarışı puansız kapatan şampiyona lideri Nyck de Vries 1:08.458 yaparak liderliği eline geçirdi.

Son bölüme doğru dereceler 1:08'in hatta 1:07'nin altına indi. Daha sonra Oliver Rowland en iyi dereceyi 1:07.143'eçekerken, De Vries 1:06.688 yaptı ve liderliği tekrar eline geçirdi.

Son bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve De Vries seansın lideri oldu.

Son bölümde derecelerin gelişmesiyle beraber Antonio Felix da Costa 0.125 saniye geride ikinci, Oliver Rowland 0.166 saniye geride üçüncü ve ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Jean Eric Vergne 0.202 saniye geride dördüncü oldu.

BMW'de Jake Dennis, Vergne'in sadece 0.042 saniye gerisinde beşinci olurken, onu da 0.030 saniye geriden Lucas di Grassi takip etti.

Jaguar'dan Mitch Evans seansı yedinci bitirirken, Stoffel Vandoorne sekizinci, Alexander Sims dokuzuncu ve Pascal Wehrlein 10. oldu.

Venturi sürücüleri sırasıyla 11. ve 12. oldular. Sebastien Buemi ancak 15. olurken, Robin Frijns 17. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark km/s
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 21 1'06.688   127.129
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 18 1'06.813 0.125 126.891
3 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 19 1'06.854 0.166 126.813
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 17 1'06.890 0.202 126.745
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'06.938 0.250 126.654
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 16 1'06.968 0.280 126.597
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 18 1'07.041 0.353 126.459
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 22 1'07.056 0.368 126.431
9 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 18 1'07.141 0.453 126.271
10 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 1'07.144 0.456 126.265
11 France Norman Nato Monaco Venturi 22 1'07.176 0.488 126.205
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 19 1'07.183 0.495 126.192
13 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 17 1'07.199 0.511 126.162
14 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 20 1'07.254 0.566 126.059
15 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 19 1'07.294 0.606 125.984
16 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 16 1'07.330 0.642 125.917
17 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'07.362 0.674 125.857
18 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 16 1'07.401 0.713 125.784
19 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 16 1'07.474 0.786 125.648
20 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 17 1'07.601 0.913 125.412
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 18 1'07.640 0.952 125.340
22 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 16 1'07.645 0.957 125.330
23 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 21 1'07.705 1.017 125.219
24 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 19 1'07.717 1.029 125.197
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