Berlin E-Prix 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider
Formula E şampiyona lideri ve Mercedes pilotu Nyck de Vries, Berlin'de gerçekleştirilecek ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.
Formula E'de sezonun final yarışı bugün Berlin'de yapılacak ve heyecan bugün sabah yapılan 30 dakikalık ilk antrenman seansı ile başladı.
Seans sıcak şartlarda gerçekleştirildi ve seans başladıktan kısa bir süre sonra hızlı dereceler gelmeye başladı. İ
lk dakikaların ardından Oliver Rowland 1:08.818 ile liderdi. Daha sonra dünkü yarışı puansız kapatan şampiyona lideri Nyck de Vries 1:08.458 yaparak liderliği eline geçirdi.
Son bölüme doğru dereceler 1:08'in hatta 1:07'nin altına indi. Daha sonra Oliver Rowland en iyi dereceyi 1:07.143'eçekerken, De Vries 1:06.688 yaptı ve liderliği tekrar eline geçirdi.
Son bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve De Vries seansın lideri oldu.
Son bölümde derecelerin gelişmesiyle beraber Antonio Felix da Costa 0.125 saniye geride ikinci, Oliver Rowland 0.166 saniye geride üçüncü ve ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Jean Eric Vergne 0.202 saniye geride dördüncü oldu.
BMW'de Jake Dennis, Vergne'in sadece 0.042 saniye gerisinde beşinci olurken, onu da 0.030 saniye geriden Lucas di Grassi takip etti.
Jaguar'dan Mitch Evans seansı yedinci bitirirken, Stoffel Vandoorne sekizinci, Alexander Sims dokuzuncu ve Pascal Wehrlein 10. oldu.
Venturi sürücüleri sırasıyla 11. ve 12. oldular. Sebastien Buemi ancak 15. olurken, Robin Frijns 17. sırada yer aldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|Nyck deVries
|Mercedes
|21
|1'06.688
|127.129
|2
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|18
|1'06.813
|0.125
|126.891
|3
|Oliver Rowland
|DAMS
|19
|1'06.854
|0.166
|126.813
|4
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|17
|1'06.890
|0.202
|126.745
|5
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|18
|1'06.938
|0.250
|126.654
|6
|Lucas di Grassi
|Audi Sport Team Abt
|16
|1'06.968
|0.280
|126.597
|7
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|18
|1'07.041
|0.353
|126.459
|8
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|22
|1'07.056
|0.368
|126.431
|9
|Alexander Sims
|Mahindra Racing
|18
|1'07.141
|0.453
|126.271
|10
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|21
|1'07.144
|0.456
|126.265
|11
|Norman Nato
|Venturi
|22
|1'07.176
|0.488
|126.205
|12
|Edoardo Mortara
|Venturi
|19
|1'07.183
|0.495
|126.192
|13
|Alex Lynn
|Mahindra Racing
|17
|1'07.199
|0.511
|126.162
|14
|Maximilian Gunther
|Andretti Autosport
|20
|1'07.254
|0.566
|126.059
|15
|Sébastien Buemi
|DAMS
|19
|1'07.294
|0.606
|125.984
|16
|Joel Eriksson
|Dragon Racing
|16
|1'07.330
|0.642
|125.917
|17
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|17
|1'07.362
|0.674
|125.857
|18
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|16
|1'07.401
|0.713
|125.784
|19
|René Rast
|Audi Sport Team Abt
|16
|1'07.474
|0.786
|125.648
|20
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|17
|1'07.601
|0.913
|125.412
|21
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|18
|1'07.640
|0.952
|125.340
|22
|Sergio SetteCamara
|Dragon Racing
|16
|1'07.645
|0.957
|125.330
|23
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|21
|1'07.705
|1.017
|125.219
|24
|Tom Blomqvist
|NIO Formula E Team
|19
|1'07.717
|1.029
|125.197
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