Berlin E-Prix 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

Formula E'de sezonun final yarışı bugün Berlin'de yapılacak ve heyecan bugün sabah yapılan 30 dakikalık ilk antrenman seansı ile başladı.

Seans sıcak şartlarda gerçekleştirildi ve seans başladıktan kısa bir süre sonra hızlı dereceler gelmeye başladı. İ

lk dakikaların ardından Oliver Rowland 1:08.818 ile liderdi. Daha sonra dünkü yarışı puansız kapatan şampiyona lideri Nyck de Vries 1:08.458 yaparak liderliği eline geçirdi.

Son bölüme doğru dereceler 1:08'in hatta 1:07'nin altına indi. Daha sonra Oliver Rowland en iyi dereceyi 1:07.143'eçekerken, De Vries 1:06.688 yaptı ve liderliği tekrar eline geçirdi.

Son bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve De Vries seansın lideri oldu.

Son bölümde derecelerin gelişmesiyle beraber Antonio Felix da Costa 0.125 saniye geride ikinci, Oliver Rowland 0.166 saniye geride üçüncü ve ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Jean Eric Vergne 0.202 saniye geride dördüncü oldu.

BMW'de Jake Dennis, Vergne'in sadece 0.042 saniye gerisinde beşinci olurken, onu da 0.030 saniye geriden Lucas di Grassi takip etti.

Jaguar'dan Mitch Evans seansı yedinci bitirirken, Stoffel Vandoorne sekizinci, Alexander Sims dokuzuncu ve Pascal Wehrlein 10. oldu.

Venturi sürücüleri sırasıyla 11. ve 12. oldular. Sebastien Buemi ancak 15. olurken, Robin Frijns 17. sırada yer aldı.

Seans sonucu: