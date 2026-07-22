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Formula 1 Belçika GP

Lawson: “Macaristan GP için gerçekten çok heyecanlıyım”

Belçika GP'sinde yeni şasi güncellemesini sadece takım arkadaşı Arvid Lindblad'ın kullanmasına rağmen Lawson, güncellemelerin işe yaradığını ve Macaristan GP'si için sabırsızlandığını söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Marc Fleury

Racing Bulls, Spa-Francorchamps pistine gözle görülür şekilde farklı bir takla barı tasarımına sahip revize edilmiş tek bir şasi getirdi. Yalnızca bir adet hazır şasi bulunması nedeniyle parçanın kime verileceğiyse sıra dışı bir yöntemle belirlendi. Takım Yöneticisi Alan Permane, güncellenmiş şasiyi Silverstone’daki sıralama turlarında daha hızlı olan sürücüye verme konusunda pilotlarıyla iddiaya girdiklerini ve bu iddiayı kazanan çaylak pilot Arvid Lindblad’ın Belçika'da parçayı kullandığını açıkladı.

Normal şartlarda güncellemeyi her iki pilota da aynı anda verebilmek için Macaristan GP’sine kadar bekletmeyi planladığını belirten Permane, pilotların ısrarı üzerine bu karardan vazgeçtiklerini söyledi.

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yeni şasi güncellemesi Spa'da belirgin bir performans farkı yarattı. Q2’de Lindblad, Lawson'dan yarım saniye daha hızlı bir derece elde ederek yarışa 8. sıradan başlama hakkı kazandı. Yarış içinde iki takım arkadaşı arasında çekişmeli anlar yaşanırken, yarışı 9. sırada bitiren Lindblad 2 puanı hanesine yazdırdı; güncellenmemiş araçla yarışan Lawson ise yarışı 12. sırada tamamlayabildi.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Yeni Zelandalı pilot, güncellemeyi henüz kendi aracında deneyimlememiş olmasına rağmen takımın gelişim yönünden son derece memnun: "Arvid bu hafta sonu gerçekten çok hızlıydı. Bu durum takım adına çok olumlu bir işaret. Takımın geliştirdiği ve araca getirdiği her parçanın pist üstünde doğrudan çalıştığını görüyoruz.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Bu yüzden Macaristan Grand Prix'si için gerçekten çok heyecanlıyım."

Macaristan GP’sinde her iki Racing Bulls aracının da yeni şasi güncellemesiyle piste çıkması bekleniyor.

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