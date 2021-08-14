Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak

Hem çifte Formula E dünya şampiyonu ve bu sezonun şampiyona 12.'si Vergne, hem de sıralamalarda beşinci sırada olan takım arkadaşı da Costa, Berlin'deki son iki yarış öncesinde şampiyonluğu kazanabilecek olan sürücüler arasında yer alıyor.

İkili geçtiğimiz sezon ilk kez takım arkadaşlığı yapmışlardı ve Santiago ile Mexico City gibi yerlerde birbirlerini pist üzerinde etkilemeye çalışmışlardı.

Takım patronu Mark Preston, DS Techeetah ikilisinin Cumartesi günü Tempelhof Havaalanı'nda yapılacak olan yarıştan önce, ''gevşek'' takım emirlerini planlamak için bir araya getirileceğini onayladı.

Motorsport.com'a konuşan Preston, takımın olaya müdahale etmesinin gerekip gerekmediği sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: ''Tabii ki. Geçtiğimiz yıllarda buraya geldiğimizde şampiyonayı lider götürüyorduk.

''Yani buraya daha çok ne yapmamız gerektiğini bilerek gelmiştik."

''Geçmişte daha önlerdeydik ve şu anda gerideyiz [takımlar şampiyonasında dördüncü sırada] yani bugün ikili arasında olabildiğince çok puan almalıyız.''

''Böyle yapalım ki yarın iki sürücümüzden birinin şampiyonluğu kazanma şansı olsun.''

''Yarışta iyi bir performans sergilemeliyiz ve şampiyonayı bu şekilde kazanmalıyız. Ancak işler kötüye de gidebilir.''

DS Techeetah'nın sıralama sonuçlarına göre mi [Vergne'nin lehine] mi yoksa şampiyonadaki sonuçlara göre mi [da Costa'nın lehine] takım emri vereceği sorulduğunda Preston, üçüncü sıradan başlayacak olan Audi sürücüsü Lucas di Grassi ve Venturi Racing araçlarının yarattığı tehdidi savuşturabilmek için alternatif atak modu stratejilerine sahip olduklarını ve daha gevşek planları olduklarını söyledi.

''Perde arkasında sahip olduğumuz pek çok farklı parametre var.''

''Atak modu işleri biraz karmaşıklaştırıyor.''

''Yani bir planımız olabilir ancak rakiplerimizle karşılaştığımız anda, plan çöpe gidebilir.''

''Bir planımız var ancak gerçekten mücadeledeyken işler farklı olacaktır, buna eminim.''

''Yarışa göre tepki vermemiz gerekecek. Çocuklar, olabildiğince fazla puan almamız gerektiğini biliyorlar.''

Cuma akşamı ilk antrenman turunda büyük sorunlar yaşamasına rağmen da Costa, sıralamalarda birinci gruptan çıkabildi.

10. en hızlı zamanı yakaladı ve Vergne'nin beşinci oldu seansta, 0.128 saniye arkadaydı.

Motorsport.com'un öğrendiklerine göre Portekizli sürücünün yaşadığı sorunlar, ikinci Londra E-Prix'sinde, Andre Lotterer'le yaşadığı yarıştan çekilmesine neden olan kazanın sonuçları olabilir.

Da Costa'nın aracının fren diskinde bir çatlak bulundu ve Berlin'de acele şekilde bir değiştirildi ancak yeni set, antrenmanlarda oldukça düşük derecelerdeydi.