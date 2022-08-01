Cem Bölükbaşı Formula 2’de yaz arasına sezonun en iyi performansıyla girdi

Haberi dinle

Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın onuncu ayağında Budapeşte, Hungaroring pistinde, başarılı bir performansa imza attı.

Bölükbaşı, 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşen ana yarışa 16. sırada başladı. Yarış sırasında pit yapana kadar 10. sıraya kadar yükseldi. Pit sonrasında sıra kaybetse de geçişlerine devam eden Milli yarış pilotu, yarışı 13. sırada tamamlamayı başardı. Bölükbaşı, 30 Temmuz’daki sprint yarışını da 16. sırada tamamladı.

Formula 2 Dünya Şampiyonası, Budapeşte’deki yarışlarla 25 günlük yaz tatili arasına girdi. Serinin 11. ayağı 26-28 Ağustos hafta sonunda Belçika, Spa, Francorchamps pistinde gerçekleşecek.

“Sezonun en iyi yarışını geride bıraktık”

Cem Bölükbaşı, “Sezonun en iyi yarışını geride bıraktık. Lastikler açısından zor bir pisti, lastiklerimizi sonuna kadar kullandık. Yarış sırasında güzel geçişler de yaptık. Yaz arasından sonra kaldığı yerden devam edeceğiz. Her yarışta gelişmeyi ve üzerine koymayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ana sponsorlar ALL-Accor Live Limitless, Borusan Otomotiv ve kripto para borsası ICRYPEX’in yanı sıra Rixos, Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Gentaş, Mesa, Repeat, CK Architecture Interiors, Turnuvam ve TEM Agency’nin desteğiyle FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

Cem Bölükbaşı’nın Formula 2 sezonundaki tüm yarışları S Sport, Sport 2 ve S Sport + kanallarından canlı olarak takip edilebiliyor.

FIA Formula 2 Şampiyonası yarış takvimi

18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayan F2 2022 Şampiyonası, 14 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Le Castellet, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza ve Yas Marina pistlerinde gerçekleşecek yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyona 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak.