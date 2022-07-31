F2 Hungaroring: Pourchaire, bu yılki üçüncü zaferini aldı, Cem 13. oldu

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Marcus Armstrong, pazar günü gerçekleştirilen ana yarışa çok iyi başladı ve daha henüz ilk metrelerde Ayumu Iwasa'yı geride bırakıp, liderliği eline geçirdi.

İyi bir start alamayan Japon sürücüyü Theo Pourchaire de geçerken, ilk turun ardından sıralama Armstrong, Pourchaire, Iwasa ve Felipe Drugovich şeklinde oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise güçlü bir ilk tur geçirmesinin ardından 13. sıraya kadar çıktı. Cem daha sonra Liam Lawson'ı güçlü bir atakla geçerken, ertesi tur da Logan Sargeant'ı geride bıraktı.

Yarışa orta hamurla başlayanlar çok uzun bir ilk bölüm geçirdiler ve son bölüme kadar pist üstünde kalmayı sürdürdüler.

Diğer tarafta yumuşak lastik kullanan isimler erkenden pite girmek zorunda kaldı.

Yarışın dokuzuncu turunda ön taraftaki üçlü pite girdi ve Armstrong pit stoplarda hem Pourchaire hem de Iwasa'ya geçildi.

Frederik Vesti, Juri Vips, Liam Lawson ve Logan Sargeant uzun süre pistte kaldılar ve bitime 10 tur kala pite girdiler.

Pit stopların tamamlanmasıyla liderlik tekrar Pourchaire'ye geçerken, Fittipaldi öndekilerden birkaç tur fazla pistte kalmasıyla avantajı eline geçirdi ve ikinciliğe çıktı.

Böylelikle pitlerden sonra sıralama Pourchaire, Fittipaldi, Iwasa, Armstrong ve Drugovich şeklinde oldu.

Uzun bir ilk bölüm geçiren Vesti ve Vips, son bölümde yumuşak lastiklere geçmelerinin ardında peş peşe ataklar yaparak ilk beşe kadar yükseldiler

Ön tarafta Fittipaldi, Pourchaire ile arayı son bölümde bir saniye civarına indirse de, Pourchaire yerini korumayı sürdürdü ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Imola'dan bu yana ilk zaferini kazandı.

Son yarışların yıldız ismi Fittipaldi, kusursuz bir performans gösterdiği yarışta, ikinci olarak bu yılki beşinci podyumunu yakaladı.

Son bölümde Vesti, yeni lastiklerle Iwasa ile arayı kapatsa da, Japon sürücü yerini korudu ve üçüncü olarak podyuma çıktı.

Vesti son bölümdeki yükselişiyle dördüncü olurken, Vips de yine son bölümdeki güzel ataklarıyla beşinci sırada finiş gördü.

Armstrong pit stoptan sonra geriye düşmesinin ardından altıncı olurken, Liam Lawson ilk bölümde en uzun süre pistte kalan isimdi ve yedinci sırada finiş gördü.

Richard Verschoor sekizinci, lastikleriyle büyük sorun yaşayan Felipe Drugovich dokuzuncu ve Logan Sargeant 10. oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, iyi götürdüğü yarışta 13. sırada finiş gördü ve Monako'dan bu yana en iyi sonucunu yakaladı.

Formula 2'de sezon 27-28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Belçika GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: