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FIA F2 / Hungaroring Yarış raporu

F2 Hungaroring: Pourchaire, bu yılki üçüncü zaferini aldı, Cem 13. oldu

Hungaoring'de gerçekleştirilen ana Formula 2 yarışında zafer ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire'nin oldu.

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F2 Hungaroring: Pourchaire, bu yılki üçüncü zaferini aldı, Cem 13. oldu
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Marcus Armstrong, pazar günü gerçekleştirilen ana yarışa çok iyi başladı ve daha henüz ilk metrelerde Ayumu Iwasa'yı geride bırakıp, liderliği eline geçirdi.

İyi bir start alamayan Japon sürücüyü Theo Pourchaire de geçerken, ilk turun ardından sıralama Armstrong, Pourchaire, Iwasa ve Felipe Drugovich şeklinde oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise güçlü bir ilk tur geçirmesinin ardından 13. sıraya kadar çıktı. Cem daha sonra Liam Lawson'ı güçlü bir atakla geçerken, ertesi tur da Logan Sargeant'ı geride bıraktı.

Yarışa orta hamurla başlayanlar çok uzun bir ilk bölüm geçirdiler ve son bölüme kadar pist üstünde kalmayı sürdürdüler.

Diğer tarafta yumuşak lastik kullanan isimler erkenden pite girmek zorunda kaldı.

Yarışın dokuzuncu turunda ön taraftaki üçlü pite girdi ve Armstrong pit stoplarda hem Pourchaire hem de Iwasa'ya geçildi.

Frederik Vesti, Juri Vips, Liam Lawson ve Logan Sargeant uzun süre pistte kaldılar ve bitime 10 tur kala pite girdiler.

Pit stopların tamamlanmasıyla liderlik tekrar Pourchaire'ye geçerken, Fittipaldi öndekilerden birkaç tur fazla pistte kalmasıyla avantajı eline geçirdi ve ikinciliğe çıktı.

Böylelikle pitlerden sonra sıralama Pourchaire, Fittipaldi, Iwasa, Armstrong ve Drugovich şeklinde oldu.

Uzun bir ilk bölüm geçiren Vesti ve Vips, son bölümde yumuşak lastiklere geçmelerinin ardında peş peşe ataklar yaparak ilk beşe kadar yükseldiler

Ön tarafta Fittipaldi, Pourchaire ile arayı son bölümde bir saniye civarına indirse de, Pourchaire yerini korumayı sürdürdü ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Imola'dan bu yana ilk zaferini kazandı.

Son yarışların yıldız ismi Fittipaldi, kusursuz bir performans gösterdiği yarışta, ikinci olarak bu yılki beşinci podyumunu yakaladı.

Son bölümde Vesti, yeni lastiklerle Iwasa ile arayı kapatsa da, Japon sürücü yerini korudu ve üçüncü olarak podyuma çıktı.

Vesti son bölümdeki yükselişiyle dördüncü olurken, Vips de yine son bölümdeki güzel ataklarıyla beşinci sırada finiş gördü.

Armstrong pit stoptan sonra geriye düşmesinin ardından altıncı olurken, Liam Lawson ilk bölümde en uzun süre pistte kalan isimdi ve  yedinci sırada finiş gördü.

Richard Verschoor sekizinci, lastikleriyle büyük sorun yaşayan Felipe Drugovich dokuzuncu ve Logan Sargeant 10. oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, iyi götürdüğü yarışta 13. sırada finiş gördü ve Monako'dan bu yana en iyi sonucunu yakaladı.

Formula 2'de sezon 27-28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Belçika GP ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Fark
1 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 37  
2 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 37 3.600
3 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 37 5.900
4 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 37 6.700
5 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 37 9.600
6 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 37 13.500
7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 37 14.700
8 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 37 20.100
9 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 37 28.600
10 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 37 29.200
11 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 37 42.400
12 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 37 42.800
13 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 37 45.700
14 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 37 47.400
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 37 47.600
16 Israel Roy Nissany France DAMS 37 48.300
17 Australia Calan Williams Italy Trident 37 51.200
18 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 37 56.000
19 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 37 1'17.900
20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 36  
21 Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing 34  
22 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 2  
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